Cosenza, controlli antidroga della Polizia: arrestati 3 giovani e diverse denunce

E’ di tre arresti e diverse denunce per droga il bilancio di controlli della Polizia di Cosenza nell’area urbana e in tutta la provincia. Le capillari e mirate operazioni di controllo e prevenzione effettuate, in sinergia, dagli agenti della Squadra mobile, della Squadra volante e della Divisione anticrimine della Questura bruzia, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, con l’ausilio di equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Calabria settentrionale”, hanno portato a risultati concreti soprattutto nella lotta al fenomeno del piccolo spaccio e della detenzione di droga tra i giovanissimi, che rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza della collettività. Lo comunica una nota della Questura cosentina guidata dal Questore Antonio Borelli insediatosi da qualche giorno.

Sono stati, difatti, tratti in arresto 3 giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, segnalate amministrativamente 6 persone e sequestrati, complessivamente, circa un chilo di hashish e diverse dosi di marijuana e cocaina.

Denunciate, altresì, 9 persone per diversi reati, tra i quali guida in stato di ebrezza, guida senza patente reiterata nel biennio, maltrattamenti in famiglia, porto di armi, truffa, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione della Sorveglianza Speciale, nonché eseguite, a seguito di mirata attività investigativa, 2 ordinanze di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare per reati contro la persona e un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un marito ritenuto violento.

Eseguite, inoltre, due ordinanze di presentazione alla Polizia giudiziaria ed emessi ben 14 Avvisi orali, 4 Ammonimenti e quattro fogli di via obbligatori.

I posti di controllo, dispiegati in tutta la Provincia di Cosenza, hanno consentito, nel complesso, l’identificazione di 2.370 persone, di cui 90 stranieri, il controllo di 1.260 veicoli e l’elevazione di 31 contestazioni per violazioni del Codice della Strada.

La Questura di Cosenza, anche in base alle segnalazioni dei fenomeni delittuosi da parte dei cittadini, continuerà a predisporre mirati servizi di controllo del territori, soprattutto nelle aree maggiormente critiche.