L’ambasciata russa in Belgio ha avvertito la NATO che la politica irresponsabile dell’alleanza riguardo all’exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di uno scontro militare diretto, poiché Mosca è pronta a usare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio se la NATO tentasse di bloccare la regione. Lo riferisce la Tass.

“Nel contesto della politica aggressiva perseguita dalla leadership della NATO e dai paesi membri, l’ambasciata ha comunicato al Segretariato Internazionale della NATO e al Ministero degli Esteri belga la nostra posizione di principio”, si legge in una dichiarazione dell’ambasciata russa in Belgio, responsabile dei contatti diplomatici con l’alleanza nordatlantica. “Abbiamo avvertito che questo approccio sconsiderato e irresponsabile aumenta notevolmente il rischio di un confronto militare diretto con il nostro paese”.

“Abbiamo sottolineato che la Russia possiede i mezzi necessari per respingere una potenziale aggressione ed è pronta a schierare tutto il suo arsenale di armi disponibile qualora i paesi della NATO tentassero di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del nostro paese”, hanno affermato i diplomatici russi.

“Abbiamo invitato gli Stati membri del blocco ad astenersi da ulteriori dichiarazioni e azioni che inaspriscano la retorica, al fine di prevenire uno scontro su larga scala”, ha aggiunto l’ambasciata.

Parlamentare: “Le dichiarazioni aggressive della NATO su Kaliningrad richiederanno una risposta”

L’avvertimento della Russia alla NATO sul rischio di un conflitto armato in caso di blocco della regione di Kaliningrad costituisce un’iniziativa a lungo termine volta alla sicurezza reciproca, ha dichiarato a TASS Yevgeny Mishin, membro dell’Assemblea legislativa della regione di Kaliningrad e vicepresidente della commissione per le relazioni internazionali e interregionali, la sicurezza e l’ordine pubblico.

In precedenza, l’ambasciata russa in Belgio, che gestisce i contatti diplomatici con la NATO, aveva dichiarato di aver avvertito l’alleanza del crescente rischio di uno scontro armato diretto qualora avesse perseguito quella che Mosca considera una politica irresponsabile nei confronti della regione di Kaliningrad. L’ambasciata aveva inoltre affermato che la Russia era pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere il proprio territorio da qualsiasi tentativo da parte dei paesi della NATO di bloccare la regione.

“Proponiamo un programma di sicurezza reciproca a lungo termine sia per i paesi europei che per la regione russa. La regione di Kaliningrad è parte integrante della Russia e possediamo tutti gli armamenti necessari per rispondere, come ha affermato il nostro presidente”, ha dichiarato Mishin.

“Preferirei evitare una retorica forte o aggressiva. Tuttavia, chiunque si assuma la responsabilità delle proprie parole e rilasci dichiarazioni militaristiche o aggressive rivolte alla regione di Kaliningrad deve comprendere chiaramente che ogni azione o dichiarazione di questo tipo provocherà una reazione”, ha aggiunto il parlamentare.

La regione di Kaliningrad è una semi-exclave russa separata dal resto del paese dai territori di Stati membri dell’Unione Europea e della NATO. Negli ultimi mesi si è intensificata la retorica relativa a possibili misure contro la regione, con alcuni media stranieri che hanno ipotizzato la possibilità di un blocco economico o territoriale.

Durante la sua consueta sessione annuale di domande e risposte di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia eliminerà qualsiasi minaccia alla regione di Kaliningrad qualora si presentasse, esprimendo al contempo la speranza che tale situazione non si verifichi. Ha inoltre avvertito che un tentativo di bloccare la regione potrebbe sfociare in un conflitto armato su vasta scala.