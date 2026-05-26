Comunali, a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro con il 65,68%. Battaglia staccato di 40 punti

A scrutinio ultimato, è definitivo il risultato che ha portato il parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro all’elezione a sindaco di Reggio Calabria. Dopo 12 anni di gestione Pd, il centrodestra riconquista la Città dello Stretto.

Cannizzaro ha ottenuto il 65,68% dei consensi contro il 24,74 del suo avversario, il dem Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni uscente di Reggio dopo che Falcomatà è stato eletto consigliere regionale.

A livello di coalizioni, secondo i dati su Eligendo, il sito del Viminale, al centrodestra vanno 24 consiglieri, mentre al centrosinistra 8, compreso quello spettante al candidato sindaco uscito sconfitto dalla tornata elettorale.

Non arrivano al quorum per ottenere uno scranno, gli altri due candidati sindaci civici, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano.

Tra le fila della nuova maggioranza 5 seggi vanno a FI e Cannizzaro sindaco, lista che si richiama agli azzurri, 4 a Fratelli d’Italia, 3 a Reggio futura, la lista ispirata e creata dall’ex sindaco ed ex governatore Giuseppe Scopelliti, 2 ciascuno a Lega e Alternativa popolare, e 1 a Noi moderati, Insieme si può e Azione.

Nel centrosinistra 3 seggi vanno al Pd, 1 ciascuno a La svolta, Avs. Reset e Avanti-Psi – Italia viva – Pri – Casa riformista. Un seggio, infine, spetta a Battaglia come candidato a sindaco arrivato secondo.

Battaglia: “Prendo atto volontà cittadini, congratulazioni a Cannizzaro”

“Ho chiamato pochi minuti fa Francesco Cannizzaro per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro”. Così Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, in un comunicato stampa diramato ieri sera.

“Ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente funzioni – ha evidenziato Battaglia – ed è stata un’esperienza intensa, vissuta ogni giorno con grande senso di responsabilità, impegno e tanto amore per la nostra città”.

L’affluenza complessiva nella tornata di domenica e lunedì è stata de 65,23%. Alle precedenti consultazioni era stata del 66,86 percento.