Regionali in Calabria, exit pool: Occhiuto tra il 58,5 e il 62,5%. Tridico tra il 36 e 40%

Il secondo exit poll Opinio per la Rai, dà il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto al 58,5-62,5%, mentre lo sfidante Pasquale Tridico del campo largo progressista tra il 36 – 40%; Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare tra lo 0,5 – 2,5%.

Intanto, è cominciato lo spoglio nelle 2.406 sezioni sparsi per la regione. Quando sono state scrutinate qualche decina di sezioni, secondo Eligendo, Roberto Occhiuto è in vantaggio con il 59% circa mentre Tridico a quasi il 38 percento. Toscano è allo 0,7. E’ tuttavia molto presto per trarre conclusioni definitive. La tendenza comincerà a vedersi intono a metà dello scrutinio.

Da notare che i dati perverranno dapprima nelle sedi di partiti e candidati che hanno persone direttamente nei seggi, come i rappresentanti di lista; quindi è altamente probabile che il vincitore della tornata si sappia nel giro di poco tempo.