Qualche migliaio di manifestanti hanno bloccato il centro di Belgrado in protesta contro il governo serbo guidato da Aleksandar Vucic, già al centro di tentativi di colpi di stato da parte di èlite occidentali in quanto Vuvic non è loro gradito. Tra i dimostranti ci sono molti stranieri, riferisce Ria Novosti.

I manifestanti hanno bloccato il più grande incrocio viario nella capitale serba Belgrado. Secondo il presidente Aleksandar Vucic, tali proteste sono finanziate dall’estero e il loro obiettivo è rovesciare il governo. “Dietro alle proteste ci sono gli stessi agenti stranieri che organizzano le proteste in Bielorussia, Georgia, Slovacchia e Serbia per il rifiuto di partecipare all’isteria antirussa”. Lo ha dichiarato il vice capo del governo serbo Alexander Vulin”. Si tratta di tentativi di rivoluzioni colorate come quelle finanziate dal magnate George Soros, in copioni già visti in Ucraina, come il Maidan. “Se si spingeranno oltre useremo la forza”, ha fatto sapere l’entourage di Vuvic. Le forze di Polizia sono schierate in tenuta antisommossa.

Le proteste studentesche di massa sono in corso in Serbia da novembre 2024. Questa volta, gli organizzatori hanno chiesto il blocco di 24 ore su Avtokomanda, uno dei più grandi snodi di trasporto di Belgrado. L’azione è coincisa con la festa in onore del fondatore della Chiesa ortodossa serba, San Sava, patrono della gioventù e dell’istruzione.

“Gli agenti stranieri occidentali stanno cercando di organizzare una rivoluzione colorata in Serbia con l’aiuto degli studenti e degli altri partecipanti alla protesta, ha detto il presidente Aleksandar Vucic alla televisione Happy.

“Stanno solo tentando una rivoluzione colorata, su questo non ci sono dubbi. Aspetteremo fino all’ultimo momento, quando saremo costretti a rispondere, quando inizieranno i violenti blocchi delle autostrade e tutto il resto. Già, agenti stranieri, attraverso i loro contatti, hanno comunicato ad alcuni studenti: ” Uscite e bloccate sei corsie su Avtokomanda “e così via <…> tutto questo viene fatto da istruttori stranieri Sappiamo chi sta facendo cosa, provengono da diversi paesi occidentali, e alcuni da l’Oriente , dove facevano il lavoro sporco Rete di intelligence occidentale”, ha detto.