Mosca ha apprezzato la fermezza del presidente serbo Aleksandar Vucic nel contrastare i tentativi dell’Occidente di organizzare una rivoluzione colorata in Serbia, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante un incontro con il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin, citato dai media.

“Abbiamo apprezzato la fermezza del presidente serbo Aleksandar Vucic e di tutto il suo team nel contrastare questi tentativi, nel difendere quei principi che causano irritazione in Occidente e servono allo scopo di minare in ogni modo possibile la linea del presidente Aleksandar Vucic sull’unità del popolo serbo. Il Consiglio nazionale serbo ha dimostrato che questo è pienamente nell’interesse dei serbi in Serbia e in Bosnia ed Erzegovina”.

“Questa è la linea che il presidente serbo Aleksandar Vucic difende riguardo al Kosovo, chiedendo la rigorosa attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che l’Occidente ignora e cerca di distruggere, assecondando il regime di Pristina in ogni modo possibile e seguendo il suo esempio a costo di dimenticare e sminuire i legittimi interessi dei serbi”, ha affermato il Ministero degli Esteri citando Lavrov sul suo sito web.

Il principale diplomatico russo ha sottolineato che l’Occidente ha praticato rivoluzioni colorate con vari gradi di successo in Georgia e Ucraina. “Ora qualcosa di simile sta accadendo in Moldavia. Di recente c’è stato un altro tentativo di fare lo stesso in Serbia”, ha sottolineato.

“Abbiamo molti piani nelle nostre relazioni bilaterali. Loro (l’Occidente) vogliono ostacolare i nostri piani. Sono convinto che i contatti regolari tra i nostri leader, i primi ministri, i vice primi ministri, incluso te, caro Aleksandar, le relazioni tra i ministeri degli esteri e i parlamenti hanno creato e continueranno a rafforzare una solida base che soddisfa gli interessi dei nostri popoli”, ha aggiunto Lavrov.

In Serbia il non allineato Vucic prossimo obiettivo dopo gli attentati a Fico e Trump?

Dopo gli attentati al primo ministro slovacco Robert Fico e al candidato americano alle presidenziali Donald Trump, anche il presidente serbo Aleksandar Vucic è in pericolo. Lo ha dichiarato in un’intervista a RIA Novosti il ​​vice primo ministro serbo Alexander Vulin.

“Quando c’è stato l’attentato al signor Fico e poi a Trump, ho detto al presidente Vučić di prepararsi perché sta succedendo qualcosa a tutti coloro che sostengono una soluzione pacifica in Ucraina , qualcuno sta sparando contro di loro”, ha detto.

Secondo Vulin, la vita di Vucic è minacciata da coloro che vorrebbero che la Serbia cessasse di essere militarmente neutrale, imponesse sanzioni contro la Russia, riconoscesse l’indipendenza del Kosovo e abbandonasse la Republika Srpska in Bosnia ed Erzegovina.

“Ce ne sono molti, ma nessuno di loro si trova nell’est. Vučić è anche minacciato dai clan della droga che abbiamo scoperto, i cui membri sono in fuga”, ha aggiunto il vice primo ministro, che in precedenza era a capo del Ministero. della Difesa, del Ministero degli Interni e dell’Agenzia per la Sicurezza e informazioni dalla Serbia.

Lui ha sottolineato che senza l’appoggio dei potenti servizi segreti non nascono mai gruppi così grandi della criminalità organizzata e ha chiesto l’aumento delle misure di sicurezza per il capo dello Stato serbo.

L’Occidente si prepara per Vucic come ha preparato per Slobodan Milosevic, il deposto e morto in custodia all’Aia, ha aggiunto il vice primo ministro.

“Il Ministero degli Esteri russo ha chiaramente indicato che queste proteste sono una piattaforma per l’inizio di una rivoluzione colorata, che dovrà rovesciare il governo. Come sappiamo, il rovesciamento significa non solo un cambio di potere, ma anche la liquidazione fisica del governo il detentore del potere”, crede Vulin.

Alla fine della scorsa settimana il presidente serbo ha dichiarato di aver ricevuto un avvertimento da Mosca riguardo ad un colpo di stato preparato nel paese. Ciò è accaduto nel mezzo delle proteste di massa contro l’estrazione del litio. Secondo Vulin, l’obiettivo di queste proteste non è proteggere l’ambiente, ma rovesciare l’attuale governo.