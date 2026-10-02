CRONACA

Chiesto l’arresto dell’ex vicepresidente della Regione Sicilia: “Corruzione”. Perquisizioni

Redazione
Gaetano Armao

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La Procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi, nel capoluogo siciliano e a Roma, e dell’abitazione dell’ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l’avvocato Gaetano Armao.

Armao è il marito dell’ex capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto, Armao è stato presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

I pm ipotizzano il reato di corruzione. La Procura di Palermo ne ha chiesto l’arresto. Oltre che per Armao i magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno chiesto misure cautelari per altre 8 persone tra le quali l’avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori.

Perquisiti studi e abitazione di Armao
La Procura di Palermo ha inoltre disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e dell’abitazione a Roma dell’ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia. Fino ad agosto, Armao è stato presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Data la professione dell’indagato, che è un avvocato, alle perquisizioni, che riguardano anche alcuni uffici regionali, sta presenziando un magistrato della Procura. L’attività investigativa è stata comunicata al consiglio dell’Ordine degli avvocati. Alle 9 persone coinvolte è stato notificato l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo, atto che, per la nuova normativa, precede la pronuncia del giudice sulla richiesta di misura cautelare.

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