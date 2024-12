Forte maltempo in Calabria, nel cosentino una frana “isola” Cetraro. Disagi

Forte maltempo in Calabria, in particolare nel cosentino, con piogge abbondanti e allagamenti. A causa delle intense precipitazioni, iniziate ieri pomeriggio, una frana è caduta stamani in via Marinella, nel Comune di Cetraro, sul Tirreno cosentino.

La strada, che collega il centro storico alla frazione marina, è stata interdetta al traffico per precauzione. E’ in atto un movimento franoso di terreno e grossi massi.

In azione personale comunale e i carabinieri della locale stazione. In tutto il Comune rivierasco sono in atto controlli e arrivano segnalazioni di allagamenti di alcune arterie cittadine.

Secondo il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo “c’è molta apprensione per le condizioni del ponte Ciciariello, invaso dall’acqua”, oltre che per alcuni sottopassi, per l’intero quartiere Marinella e più in generale per la percorribilità del tratto della Statale 18 Tirrena inferiore che ricade in territorio comunale.

L’intera zona fronte mare del territorio di competenza della Compagnia carabinieri di Paola è oggetto di attenta osservazione a causa di una mareggiata in corso.

Altri fenomeni per le piogge abbondanti sono stati segnalati in altre province e comuni calabresi. Scuole chiuse in alcuni centri.