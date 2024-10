Frontale nel cosentino, muore un 48enne, due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale sulla statale 283 nel territorio comunale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, probabilmente un sorpasso azzardato, una Fiat Panda e una Opel si sono scontrate frontalmente. A rimetterci la vita, L. F., di 48 anni di Corigliano.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Rende, squadre Anas e i carabinieri per accertare le cause del sinistro, insieme al magistrato turno e al medico legale.