Giunta elezioni a Montecitorio sostituisce la grillina Scutellà con Andrea Gentile (FI)

L’esponente di Forza Italia Andrea Gentile ha diritto di entrare alla Camera dei deputati al posto della parlamentare del Movimento 5 stelle Elisa Scutellà.

Lo ha comunicato il presidente della Giunta per le elezioni della Camera, Federico Fornaro, riferendo l’esito della Camera di consiglio dell’organismo di Montecitorio.

Al centro della decisione c’è l’esito del voto nel 2022 in un collegio della Calabria. La giunta, su ricorso di Gentile, ha riconteggiato le schede nulle e bianche. La decisione della giunta per le elezioni dovrà ora passare al vaglio dell’Aula della Camera.

Scutellà, deputata di Corigliano Rossano al secondo mandato, era stata eletta in Calabria al posto di Cafiero De Raho il quale aveva optato per il seggio in Emilia Romagna. Per Gentile (figlio dell’ex senatore e già sottosegretario Antonio Gentile), si tratta di un rientro alla Camera.

Nel 2021 era entrato a Montecitorio in sostituzione dell’ex parlamentare e attuale governatore calabrese Occhiuto; carica poi cessata a ottobre 2022, contestualmente all’insediamento del nuovo parlamento. Dopo le elezioni di settembre 22, sarebbero emerse alcune “anomalie” nel conteggio dei voti che hanno convinto Gentile a presentare ricorso, vinto poi con oltre due anni di ritardo.