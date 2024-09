Imbocca l’autostrada contromano e si scontra con altra auto, grave anziano

Avrebbe imboccato contromano l’autostrada A2 del Mediterraneo allo svincolo Cosenza Nord, almeno stando alle prime informazioni ricevute, scontrandosi poi frontalmente con un’altra vettura in prossimità dello svincolo per Torano Castello, percorrendo contromano almeno una ventina di chilometri.

Protagonista un 83enne che è rimasto ferito in modo grave nell’impatto tra la vettura che stava conducendo, una Ford Fiesta, e una Volkswagen Polo alla cui guida c’era un’altra persona rimasta ferita in maniera meno grave.

L’anziano automobilista è stato estratto dall’abitacolo della sua auto dai vigili del fuoco di Cosenza giunti sul luogo dello scontro con il personale sanitario del 118 che ne ha disposto il trasferimento nell’ospedale di Cosenza.

Sul posto, oltre ai pompieri, la polizia stradale che ha effettuato ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell’arteria. Disagi per la viabilità nel tratto interessato con il transito su un’unica corsia.