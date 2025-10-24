Incendi dolosi a Lamezia, i carabinieri arrestano tre persone

I carabinieri hanno arrestato a Lamezia Terme tre uomini di 29, 34 e 48 anni, sottoposti ai domiciliari con braccialetto elettronico, nell’ambito di un’operazione denominata “Jocker”, con l’accusa di essere stati i responsabili di due incendi dolosi commessi nella notte del 17 maggio scorso ai danni di una pasticceria e di un salone d barba.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica.

All’identificazione dei tre arrestati i carabinieri sono giunti attraverso l’esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ed una serie di perquisizioni. Le indagini proseguono per accertare il movente dei due incendi.