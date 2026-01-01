Strage di Capodanno in Svizzera, 40 morti e decine di feriti in un incendio

Circa 40 persone sono morte e 115 sono rimaste gravemente ferite nell’incendio che ha devastato il bar “Le Constellation” nella stazione sciistica svizzera di Crans-Montana, nella Svizzera meridionale, il 1° gennaio, secondo la polizia cantonale del Vallese. Il pesante bilancio è ancora provvisorio. Il numero delle vittime potrebbe aumentare, affermano autorità citate dai media. Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato all’interno di uno dei locali del bar circa un’ora e mezzo dopo la mezzanotte e dove il folto gruppo di persone, tra cui molti turisti, stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Sono in corso le indagini per determinare le cause di una delle peggiori tragedie della Svizzera. Vi sono anche dei dispersi, alcuni dei quali italiani. Molti feriti, con ustioni, sono stati trasferiti in codice rosso verso ospedali italiani.

Il mortale incendio di Capodanno è stato “una delle peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai vissuto”, ha dichiarato il presidente svizzero Guy Parmelin in una conferenza stampa tenutasi giovedì alle 17.00.

“Circa 40 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave”, ha dichiarato ai giornalisti Frédéric Gisler, comandante della polizia del Canton Vallese. Molti dei morti e dei feriti sono adolescenti.

La priorità nei prossimi giorni è identificare le persone decedute “affinché i loro corpi possano essere restituiti rapidamente” alle loro famiglie, ha affermato.

Ma le autorità svizzere hanno avvertito che per dare un nome alle vittime o stabilire un bilancio definitivo delle vittime ci vorrà del tempo, perché molti corpi sono risultati gravemente ustionati.

“Tutto questo lavoro è necessario perché le informazioni sono così terribili e sensibili che non si può dire nulla alle famiglie se non si è sicuri al 100%”, ha dichiarato Mathias Reynard, presidente del governo del Canton Vallese. Gli esperti stanno utilizzando campioni dentali e di DNA per identificare le vittime, ha aggiunto.

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali in tutta la Svizzera, tra cui Sion, Losanna, Berna, Ginevra e Zurigo. A Sion sono in cura 60 persone; a Losanna sono attualmente in cura 22 pazienti, mentre Zurigo ha ricoverato oltre una dozzina di ustionati. Altri Paesi, tra cui Francia, Germania, Polonia e Italia, si sono offerti di curare pazienti con ustioni gravi.

Gisler ha affermato che è probabile che le vittime fossero di nazionalità diverse. È in corso un’indagine approfondita. Ha aggiunto che le autorità sono in contatto con le famiglie delle vittime e le tengono aggiornate in tempo reale.

‘Un incendio generale che ha causato una conflagrazione’

L’incidente è avvenuto in un bar affollato intorno all’1.30 del mattino del 1° gennaio, ha riferito la polizia del Vallese citato dai media svizzeri tra cui Swissinfo.

La causa dell’incendio, inizialmente segnalato come un’esplosione, non è ancora chiara, ma le autorità hanno affermato che sembra trattarsi di un incidente piuttosto che di un attacco. Il procuratore Béatrice Pilloud ha dichiarato ai giornalisti che ci sono “diverse ipotesi” sulla causa dell’incendio, ma che la teoria preferita per ora è un incendio generalizzato che ha causato una conflagrazione [un incendio di grandi dimensioni che causa molti danni].

Il procuratore generale ha affermato che sono stati ascoltati numerosi testimoni e che i telefoni ritrovati saranno analizzati. L’istituto forense di Zurigo ha già ricevuto l’incarico di condurre un’indagine per determinare la causa dell’incendio, ha aggiunto. Ma le autorità ammettono che l’identificazione dei feriti e delle vittime richiederà tempo.

Intrappolato nel seminterrato

Le Constellation è un grande bar di Crans-Montana, aperto da diversi anni. Si dice che potesse ospitare fino a 300 persone e avesse una piccola terrazza, anche se non è chiaro quante persone fossero presenti la notte di Capodanno.

I media hanno pubblicato diversi resoconti di testimoni oculari. Un uomo ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP di essere rimasto intrappolato nell’edificio in fiamme e di aver dovuto rompere una finestra per fuggire.

“Eravamo intrappolati, molte persone erano intrappolate. Non riuscivamo a vedere a causa del fumo”, ha detto. “Non sapevamo come fare per uscire”.

Ha continuato: “Ero solo e non sapevo come avrei potuto farlo, ma sono riuscito a rompere una finestra e a uscire dalla finestra… metà dei miei vestiti erano spariti, è stato pazzesco.

“Ero in cantina. Io e i miei amici ci stavamo divertendo, purtroppo alcuni dei nostri amici non ci sono più a causa dell’incendio.

Poco prima che scoppiasse l’incendio, ha raccontato che nel bar c’erano delle cameriere “con bottiglie di champagne e fiaccole troppo vicine al soffitto” e che “l’incendio ha preso fuoco all’improvviso”.

Il procuratore generale, citato dai media, ha dichiarato in conferenza stampa di non poter confermare nulla finché le indagini saranno in corso.

Genitori, parenti e amici dei giovani scomparsi hanno lanciato appelli per avere notizie dei loro cari, molti tramite i social media.

“Cerco mio figlio da 30 ore. L’attesa è insopportabile”, ha detto Laetitia, la madre del sedicenne scomparso Arthur, a BFM TV, dicendo di essere disperata e di voler sapere se fosse vivo o morto, e dove.

“Se è in ospedale, non so in quale ospedale si trovi. Se è all’obitorio, non so in quale obitorio si trovi. Se mio figlio è vivo, è solo in ospedale e io non posso stargli accanto.”

“Sotto shock totale”

“La gente qui è completamente sotto shock”, ha dichiarato Anna-Lisa Achtermann, giornalista della televisione pubblica svizzera (SRF) da Crans-Montana.

“Si ritiene che molte delle vittime siano turisti. Crans-Montana è una stazione sciistica ed è alta stagione”, ha detto Achtermann. La gente del posto riferisce che il bar in cui è divampato l’incendio era particolarmente frequentato da ragazzi tra i 16 e i 25 anni.

Crans-Montana, nel Canton Vallese, è una località molto apprezzata dai visitatori internazionali, soprattutto francesi e italiani, ma ospita anche circa 10.000 residenti.

Residenti e turisti sono rimasti sbalorditi dall’inferno. Molti conoscevano le vittime e alcuni hanno detto di essere stati fortunati a non essere stati lì.