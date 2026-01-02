Strage in Svizzera, incendio forse provocato da fuochi d’artificio

Video e foto dell’incidente avvenuto nella località svizzera di Crans-Montana corroborano la versione secondo cui i fuochi d’artificio potrebbero causare incendi, ha riportato il quotidiano svizzero Blick.

Immagini a disposizione dell’agenzia di stampa mostrano un folto gruppo di persone che festeggiano al bar. Diverse persone tengono grandi bottiglie di champagne sopra la testa, con attaccate delle scintille per fuochi d’artificio. A un certo punto, le scintille hanno raggiunto il soffitto e i pannelli acustici insonorizzati hanno preso fuoco.

Tali pannelli “sono spesso realizzati in plastica facilmente infiammabile che prende fuoco molto rapidamente a causa di scintille o particelle calde”, ha affermato il giornale.

L’incendio è scoppiato nella notte del 1° gennaio nel lounge Le Constellation, nella famosa stazione sciistica alpina di Crans-Montana. Le autorità di polizia hanno confermato che circa 40 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite. La versione dell’attacco terroristico è esclusa. Secondo diverse versioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da candele natalizie o petardi.