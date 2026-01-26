Strage Crans-Montana, la Procura di Roma apre una inchiesta e invia investigatori

La Procura Roma, nell’ambito dell’indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team di investigatori – composto da agenti della Squadra Mobile – che affiancheranno gli omologhi svizzeri nell’attività di indagine.

La richiesta è presente nella rogatoria trasmessa alcuni giorni fa ai magistrati di Sion che stanno indagando sul rogo che ha provocato 40 morti, di cui 6 italiani a Capodanno.

I pm di Roma entro il mese di febbraio dovrebbero, inoltre, recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali.

Nella rogatoria gli inquirenti chiedono la trasmissione di tutta l’attività istruttoria svolta fino ad oggi compresa anche la documentazione relativa alle autorizzazioni ottenute in passato dal locale Costellation, dai controlli delle autorità locali e lo stato di attuazione delle normative antinfortunistica e sulla sicurezza.

Al momento il fascicolo aperto a piazzale Clodio, in cui si ipotizzano anche i reati di omicidio colposo e disastro colposo, è contro ignoti. Nel momento in cui arriveranno gli incartamenti dalla Svizzera si procederà con l’iscrizione dei primi indagati, tra cui i gestori Jaques Moretti e la moglie Jessica.

Crans-Montana, il Tg1 mostra le immagini di un un altro incendio in un locale dei Moretti

Intanto, un altro incendio aveva coinvolto uno dei locali dei coniugi Moretti prima di quello che ha causato la tragedia di Crans-Montana a Capodanno.

Lo rivela il Tg1 che questa sera ha mostrato alcune immagini esclusive dell’intervento dei vigili del fuoco svizzeri. L’incendio, secondo la ricostruzione, è avvenuto a marzo 2024 nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, sempre nel Cantone Vallese. Le fiamme, dalle testimonianze raccolte, si erano sviluppate distruggendo completamente gli arredi interni del locale, allora in fase di ristrutturazione per il cambio di proprietà, appena acquisito dai coniugi Moretti, oggi sotto inchiesta per la tragedia di Crans. Eppure, dopo quell’episodio, non vi sarebbe stato alcun controllo negli altri due locali della coppia fino al disastro di Capodanno 2026.

Il locale, denominato ‘Le vieux chalet’ è stato trasformato in un ristorante tipico con specialità della Corsica, terra d’origine di Jacques Moretti. L’inchiesta intanto si troverebbe a uno snodo cruciale con la possibilità, secondo più parti, di un suo allargamento. E proprio domani Sébastien Fanti, avvocato di parte civile depositerà un esposto con decine di segnalazioni “che accusano i coniugi e il Comune”.