Incendio in un appartamento in centro a Cosenza, dieci intossicati

Un incendio, provocato secondo i primi accertamenti da cause accidentali, si è sviluppato nel primo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un palazzo nel centro di Cosenza.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo la famiglia che viveva nella casa interessata dall’incendio a darsi alla fuga. Nessuno ha riportato ferite, ma dieci persone, in maggioranza anziane, sono rimaste intossicate dal fumo e alcune sono state portate nel pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti. Il rogo si è sviluppato in un appartamento alla fine di Corso Mazzini, verso piazza Bilotti.

Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e personale della polizia di Stato. L’edificio è stato sgombrato, per motivi precauzionali, in attesa della conclusione degli accertamenti sulle cause dell’incendio.