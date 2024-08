Incidente stradale nel Catanzarese, ferite tre ragazze

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamattina sulla strada provinciale 162 in prossimità del crocevia di Squillace Lido (Catanzaro). Due le vetture coinvolte, una Jeep Compass ed una Citroen C3 che per casue da chiarire si sono impattate tra loro.

La Citroen, a seguito dell’impatto si è ribaltata fuori dalla sede stradale. A restare ferite le tre ragazze che viaggiavano a bordo dell’utilitaria. Le giovani sono state estratte dall’abitacolo e affidate al personale sanitario del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale. Al momento non è dato sapere le condizioni delle ragazze, se gravi o meno.

Illeso il conducente della Jeep. Sul posto i carabinieri che indagano per accertare le cause dell’incidente. Disagi per la viabilità. Il tratto della sp162, dapprima chiuso su una sola corsia, è stato riaperto al termine delle operazioni di soccorso.