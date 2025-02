Incidente stradale nel catanzarese, un morto e 2 feriti, di cui uno grave

Una persona è morta e due sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto in Via Scylletion, in località Roccelletta, nel comune di Borgia (Catanzaro).

Per cause da accertare, nel sinistro si sono scontrate una Fiat Punto ed una Volkswagen Scirocco. Quest’ultima a seguito dell’impatto è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

A bordo della Volkswagen due persone di cui una deceduta e l’altra, ferita in modo grave è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con ambulanza. La vittima si chiamava Giovanni Staglianò, di 36 anni, originario di Cortale.

Ferito in modo lieve il conducente della Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti, oltre a Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e distaccamento volontari di Girifalco, i carabinieri per accertare le cause del tragico incidente.