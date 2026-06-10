Incidente stradale nel cosentino, un morto e cinque feriti

E’ di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 616 “di Pedivigliano”, nel territorio di Colosimi, centro del Savuto in provincia di Cosenza.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di tre autovetture. Nell’impatto, un uomo di 33 anni, originario di Bianchi, è deceduto e altre cinque sono rimaste ferite. A scontrarsi frontalmente un carro funebre, una Fiat Panda e un altro veicolo. Ad avere peggio il conducente 33enne della Panda, che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le squadre dei Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le Forze dell’ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

La strada statale è rimasta chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per favorire i rilievi dell’incidente e gli interventi di messa in sicurezza dell’arteria.