Incidente tra due auto sulla statale 107, un morto e un ferito

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in serata sulla statale 107, nel territorio di Casali del Manco, in provincia di Cosenza.

A scontrarsi tra loro, per cause in corso di accertamento, una Suzuki Swift e una Fiat Punto.

A causa dell’impatto ha perso la vita il conducente della Suzuki Swift. L’altro conducente ferito, è stato trasportato nell ospedale di San Giovanni in Fiore per ulteriori cure.

La strada statale 107 risulta attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, personale Anas, Carabinieri, ambulanze e sanitari del servizio di emergenza 118.