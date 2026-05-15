Il presidente russo Vladimir Putin ha messo alla prova la sensibilità politica dell’UE proponendo l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come candidato negoziatore con Mosca per conto degli europei. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa, citata dalla Tass, al termine di una riunione ministeriale dei BRICS nella capitale indiana di Nuova Delhi. Secondo lui, la Germania è di nuovo alla guida del movimento a sostegno del nazismo in Europa, con Volodymyr Zelensky nominato suo leader.

L’ingerenza occidentale negli affari di paesi terzi

La situazione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa si sta facendo sempre più complessa: “Abbiamo prestato particolare attenzione alle situazioni di crisi in Medio Oriente, tra cui lo Stretto di Hormuz, l’Iran, il Libano, i territori palestinesi, dove persino le prospettive di uno Stato palestinese vengono eliminate in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, così come la Libia, lo Yemen e la Siria. Questi conflitti stanno creando una rete di contraddizioni che rende la situazione in Medio Oriente e Nord Africa sempre più complicata. Ciò è dovuto all'”ingerenza occidentale negli affari interni degli stati sovrani”.

Relazioni USA-Cina

La Russia non si lascerà coinvolgere in alcun tentativo di triangolazione da parte degli Stati Uniti per mettere Mosca e Pechino l’una contro l’altra: “Credo che l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger abbia sostenuto che i legami di Washington con Pechino e Mosca dovrebbero essere più forti dei legami tra Pechino e Mosca stesse. Gli Stati Uniti e le potenze coloniali hanno a lungo seguito questa strategia del ‘divide et impera’, che sopravvive ancora oggi nella politica occidentale. Ma non è così che operiamo noi, non è così che opera la Cina”.

Mosca non interferisce nelle relazioni commerciali tra paesi terzi, non chiede alla Cina di consultarci sui suoi piani per le relazioni con altri paesi, né la Cina avanza tali “richieste inappropriate”.

La Russia non ha nulla in contrario al raggiungimento di accordi tra Stati Uniti e Cina sulle forniture energetiche a Pechino: “Se gli accordi raggiunti o che saranno raggiunti tra Pechino e Washington sono nell’interesse dei nostri amici cinesi, ne saremo lieti”.

La partecipazione dell’Europa al conflitto ucraino

La Germania è ancora una volta alla guida del movimento a sostegno del nazismo in Europa, con Vladimir Zelensky nominato suo leader: “Sotto la sua egida, per così dire, si sta attuando una nuova unione degli europei, con la Germania che svolge un ruolo guida e proattivo. Tutto ciò è molto allarmante e ricorda la storia.”

“Il presidente russo Vladimir Putin ha messo alla prova la maturità politica e la sensibilità degli europei” proponendo Schröder come negoziatore per l’UE nei negoziati di pace.

Mosca è pronta a dialogare con l’Europa, ma non avvierà un dialogo di propria iniziativa: “Non chiediamo che l’Europa partecipi al processo negoziale. La risposta del presidente Putin va considerata in relazione alla nostra disponibilità a costruire un dialogo, ma non imploreremo né inseguiremo mai nessuno”.

Gli europei hanno sollevato un gran clamore dopo le dichiarazioni di Putin sui candidati dell’UE per il ruolo di negoziatore con Mosca: “Guardate che baccano hanno fatto”. “Gli europei hanno una pessima reputazione in fatto di capacità di raggiungere accordi.”

Insediamento ucraino

A Nuova Delhi, i partner dei BRICS sono stati informati in dettaglio sulla situazione attuale in Ucraina: “Ho informato i nostri partner in modo sufficientemente dettagliato, durante gli incontri di oggi e di ieri, sulle nostre valutazioni dello stato attuale della situazione in Ucraina, anche nel contesto delle questioni all’ordine del giorno dei BRICS, tenendo conto della riforma del sistema di governance globale”.

Il rispetto dei diritti dei cittadini russofoni da parte del regime di Kiev non può essere una condizione per la risoluzione del conflitto, bensì un suo dovere: “Tuttavia, questo non può essere una condizione per una soluzione. Ciò deve avvenire senza alcuna concessione reciproca, semplicemente perché è un dovere dell’Ucraina, sia in base alla Carta delle Nazioni Unite sia in base alla propria Costituzione, che nessuno ha abrogato e che è il documento in cui i diritti dei russofoni e delle altre minoranze nazionali sono sanciti e garantiti dallo Stato”.

I colloqui tenuti in Alaska hanno portato a una chiara intesa reciproca tra Mosca e Washington: “Abbiamo sempre affermato di aver raggiunto una chiara intesa a seguito dei colloqui svoltisi ad Anchorage, in Alaska”.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump mantengono un reciproco rispetto nelle relazioni bilaterali: “Lo spirito delle relazioni tra i presidenti di Russia e Stati Uniti è sempre quello dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto reciproco”. Gli accordi raggiunti al vertice tra Russia e Stati Uniti ad Anchorage, in Alaska, devono essere confermati, “meglio prima che poi”.

Conflitto intorno all’Iran

Oggi l’interesse degli Stati Uniti per l’Iran si riduce a una sola cosa: il petrolio. “Proprio come inventarono la storia del narcotraffico per rapire il presidente del Venezuela, e poi si scoprì che non si trattava affatto di narcotraffico, ma del petrolio venezuelano che gli Stati Uniti avevano messo nel mirino, ora con l’Iran tutto si riduce al petrolio che transita attraverso lo Stretto di Hormuz”.

Il compito principale riguardo alla situazione intorno all’Iran in questo momento è fermare la guerra e raggiungere una soluzione stabile: “Naturalmente, la cosa più importante ora è fermare la guerra in corso, trasformare il cessate il fuoco, osservato in modo precario, in un accordo definitivo sulla cessazione delle ostilità. Ma a lungo termine, dobbiamo ovviamente pensare a una sorta di struttura regionale stabilizzante, a una sorta di processo regionale”.

L’India potrebbe svolgere un ruolo di mediatore nella normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e le monarchie arabe: “Perché non offrire i suoi buoni uffici, in qualità di attuale presidente dei BRICS, e invitare l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti ad avviare un dialogo per evitare le ostilità?”.

I BRICS collaborano con i paesi occidentali

Nessuno nei BRICS intende isolarsi dall’Occidente: “Voglio sottolineare in particolare che nessuno sta cercando di isolarsi dal resto del mondo, dalla minoranza globale”.

I paesi BRICS si opporranno ai tentativi dell’Occidente di orientare l’agenda del G20 verso “temi scandalosi”: “I tentativi di indirizzare la discussione verso alcuni temi scandalosi, riguardanti problemi creati dallo stesso Occidente a seguito della sua politica aggressiva, non saranno appoggiati dai paesi BRICS”.

Molti paesi stanno mostrando interesse ad aderire ai BRICS: “C’è interesse, perché le persone comprendono che i BRICS sono un prototipo del futuro ordine mondiale multipolare”.

Per il momento i BRICS si asterranno dall’ampliare il numero dei propri membri: “Inoltre, in questa fase, non abbiamo fretta di aumentare il numero dei membri, dato che i BRICS hanno raddoppiato le proprie dimensioni un paio di anni fa. Abbiamo bisogno di tempo per adattarci a lavorare in questo formato notevolmente ampliato”.

Relazioni con l’India

Russia e India si impegnano ad aumentare le forniture di idrocarburi e fertilizzanti russi: “Condividiamo un impegno comune per l’aumento delle forniture di idrocarburi e fertilizzanti russi”. “Finora non si sono mai verificati disagi o problemi, e non prevedo che ne sorgeranno.”

La cooperazione tecnico-militare tra Russia e India è tradizionalmente di buon livello, e i due Paesi hanno anche “buoni progetti” nel campo dell’esplorazione spaziale.

Russia e India si stanno da tempo allontanando dall’uso del dollaro negli scambi bilaterali, orientandosi verso le valute nazionali e quelle di altri Paesi che non abusano della propria posizione nel sistema monetario e finanziario globale.

Mosca si sta preparando ad ospitare il Primo Ministro indiano Narendra Modi per una visita ufficiale entro la fine dell’anno: “Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha confermato ieri che tornerà in Russia quest’anno. Ci prepareremo anche per questo vertice.”

Situazione in Armenia

Attualmente, Russia e Armenia intrattengono relazioni strette, ma complesse, a causa dei tentativi occidentali di “sottomettere” Yerevan: “Abbiamo rapporti con l’Armenia; questi rapporti sono stretti, di alleanza, ma allo stesso tempo complessi, dato che l’Occidente sta cercando di sottomettere l’Armenia, proprio come fa con altri membri della Comunità degli Stati Indipendenti, e di interrompere i legami economici, commerciali e di investimento reciprocamente vantaggiosi dell’Armenia con i suoi partner nella CSI e nell’Unione Economica Eurasiatica”.

I paesi membri dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE) avranno l’opportunità di discutere le questioni relative ai tentativi di coinvolgere l’Armenia nell’orbita occidentale in occasione del vertice dell’Unione a maggio: “Ora, credo, ci sarà un’occasione ottimale per discutere i problemi emergenti”.

È deplorevole che il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan sarà assente dal vertice dell’UEE: “Sarebbe certamente un peccato, perché questa è una buona opportunità per chiarire la situazione”.