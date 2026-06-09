Le forze iraniane: “Cintura di sicurezza dallo Stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb”

Il comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il generale di brigata Esmaeil Qaani, ha affermato che il fronte della resistenza sta formando una nuova cintura di sicurezza che si estende dallo Stretto di Hormuz allo Stretto di Bab el-Mandeb. Lo riporta l’agenzia iraniana Tasnim.

In un messaggio diffuso lunedì sera, il generale di brigata Qaani ha affermato che la “tempestiva e incisiva azione” intrapresa dall'”eroico Yemen” riflette la consapevolezza strategica del fronte della resistenza. “Se necessario, verranno anche altri”, ha aggiunto.

“Dallo Stretto di Hormuz a Bab el-Mandeb, e dal Golfo Persico al Mar Rosso, si creerà una nuova cintura di sicurezza della resistenza”, ha dichiarato il comandante.

Ha avvertito che gli “atti di aggressione” del regime sionista e degli Stati Uniti nella regione avrebbero provocato una reazione da parte del fronte unito della resistenza.

Rivolgendosi ai nemici, il comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dichiarato: “Combattenti senza frontiere stanno controllando i vostri punti di strozzatura. Continuate con l’aggressione e vi stringeranno la gola”.

Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di crescenti tensioni regionali a seguito degli attacchi israeliani contro i sobborghi meridionali di Beirut e delle continue violazioni dell’accordo di cessate il fuoco dell’8 aprile, sviluppi che hanno innescato una serie di azioni di rappresaglia iraniane contro obiettivi militari israeliani.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato di aver colpito la base aerea di Ramat David con missili balistici, descrivendola come una fonte di aggressione israeliana contro il Libano, inclusi attacchi che hanno causato vittime civili e sfollamenti nel distretto di Dahiyeh a Beirut e nel Libano meridionale.

Lunedì mattina, le Guardie Rivoluzionarie israeliane hanno condotto l’operazione “Nasr” (Vittoria), colpendo le basi aeree di Tel Nof e Nevatim nei territori occupati, in risposta agli attacchi missilistici israeliani contro installazioni radar in Iran.

Nel frattempo, il quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbia ha annunciato lunedì pomeriggio la cessazione delle operazioni militari contro il regime israeliano, avvertendo tuttavia che tale sospensione non deve essere interpretata come una moderazione di fronte a future aggressioni.

Il quartier generale ha dichiarato che le Forze Armate iraniane hanno dato una “dolorosa risposta” alle azioni israeliane nel Libano meridionale e nella zona di Dahiyeh a Beirut, descrivendola come un sostegno al popolo libanese. Ha aggiunto che la sospensione delle operazioni deve essere intesa come condizionata, sottolineando che qualsiasi ulteriore aggressione scatenerebbe “misure molto più severe e devastanti” di prima.

Lo Yemen annuncia il divieto totale di navigazione per gli israeliani nel Mar Rosso.

Tasnim pubblica anche una nota delle forze armate yemenite le quali hanno annunciato il divieto totale di navigazione marittima israeliana nel Mar Rosso, avvertendo che qualsiasi movimento collegato al regime sionista sarà considerato un obiettivo militare.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, il generale di brigata Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato il divieto assoluto di navigazione israeliana nel Mar Rosso e ha affermato che le forze yemenite prenderanno di mira qualsiasi attività sionista nella zona.

Saree ha inoltre annunciato che le forze yemenite hanno colpito un obiettivo sensibile appartenente al regime israeliano nella Giaffa occupata.

Il portavoce ha avvertito che lo Yemen avrebbe reagito con fermezza a qualsiasi escalation e ha affermato che le operazioni militari del Paese si sarebbero intensificate in base agli sviluppi sul campo di battaglia e in coordinamento con l’Asse della Resistenza.

Ha inoltre sottolineato il diritto del popolo yemenita e dell’intera Ummah islamica di opporsi all’aggressione americano-israeliana.

Il comunicato affermava inoltre che lo Yemen non sarebbe rimasto inerte di fronte all’ingiusto assedio imposto al suo popolo e alle nazioni dell’Asse della Resistenza.

Le forze armate yemenite hanno sottolineato che tutti gli sforzi nemici falliranno e hanno promesso che le operazioni militari continueranno finché persisteranno l’aggressione e il blocco.

L’annuncio è giunto in un contesto di crescenti tensioni regionali a seguito degli attacchi israeliani contro i sobborghi meridionali di Beirut e delle continue violazioni dell’accordo di cessate il fuoco dell’8 aprile. In risposta, l’Iran ha lanciato una serie di attacchi missilistici contro obiettivi militari israeliani.

Nella tarda serata di domenica, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato di aver colpito la base aerea di Ramat David con missili balistici, descrivendo la struttura come la fonte dell’aggressione israeliana contro il Libano. L’IRGC ha affermato che l’operazione è stata condotta in risposta agli attacchi israeliani che hanno causato morti e sfollati civili nel Libano meridionale e nel quartiere di Dahiyeh a Beirut.

Lunedì mattina, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato l’operazione “Nasr (Vittoria)” contro le basi aeree israeliane di Tel Nof e Nevatim, nei territori occupati. Funzionari iraniani hanno affermato che l’operazione è stata condotta in risposta agli attacchi missilistici israeliani contro siti radar in Iran.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri iraniano ha descritto gli attacchi come un legittimo atto di autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, sottolineando che la risposta di Teheran è seguita a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e alla continua aggressione contro il Libano. Il ministero ha inoltre avvertito che qualsiasi ulteriore attacco israeliano contro il Libano o gli interessi iraniani incontrerà una risposta più ampia e decisa.