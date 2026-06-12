Media Teheran, Iran e Stati Uniti si avviano verso negoziati finali

Gli Stati Uniti e l’Iran si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico: lo scrive l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

Secondo Mehr, una bozza di memorandum d’intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello Stretto, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l’impegno degli Usa a ritirare le forze dalle aree circostanti l’Iran.

Mehr scrive che la bozza di accordo necessita ancora dell’approvazione delle autorità competenti.

L’Iran afferma che l’accordo proposto non è stato finalizzato a causa del ripensamento degli Stati Uniti.

Teheran afferma di rimanere ferma sulle sue linee rosse di principio mentre le autorità esaminano una proposta di accordo, respingendo con fermezza le speculazioni secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo definitivo, nonostante il ripensamento di Washington sulle recenti minacce militari, riporta l’agenzia Mehr.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate giovedì dal presidente statunitense Donald Trump riguardo a un imminente accordo tra Teheran e Washington, una fonte informata ha riferito all’agenzia di stampa Tasnim che il testo dell’intesa non è stato ancora approvato.

Nel frattempo, il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha confermato che le principali sezioni di un potenziale accordo sono in fase di completamento. Tuttavia, ha respinto le indiscrezioni dei media riguardo a un accordo definitivo.

“Dal punto di vista testuale, il testo è quasi definitivo nelle sue parti principali. Il problema è che le posizioni contraddittorie degli Stati Uniti hanno sempre causato turbolenze e interruzioni in questo processo”, ha affermato Baghaei.

Secondo l’agenzia Tasnim, Washington ha recentemente tentato di modificare il testo in 14 punti proposto dall’Iran. Tuttavia, le pressioni militari e diplomatiche americane non sono riuscite a ottenere alcuna concessione.

Secondo il rapporto, gli Stati Uniti avrebbero ora annunciato, tramite un mediatore qatariota, che non vi è più bisogno delle recenti modifiche proposte. L’Iran ha respinto categoricamente le nuove modifiche dopo che Trump aveva tentato di far cambiare posizione a Teheran sia con minacce militari che con la mediazione del Qatar.

Qualsiasi testo proposto necessita ancora di revisione e approvazione definitiva da parte delle istituzioni iraniane competenti. Fino ad allora, tutte le altre notizie e speculazioni sono da considerarsi infondate, ha precisato Tasnim.

La ritirata diplomatica segue un’improvvisa inversione di rotta del presidente americano. Poche ore dopo aver minacciato di colpire l’Iran “MOLTO DURAMENTE QUESTA NOTTE” e di impadronirsi della sua strategica isola di Kharg, Trump ha annullato bruscamente i bombardamenti programmati.

“Considerato che le discussioni con la Repubblica islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera”, ha affermato Trump tramite i social media.

Ha affermato che i “punti finali” erano stati approvati da tutte le parti coinvolte, pur sottolineando che il blocco navale illegale statunitense sui porti iraniani sarebbe rimasto in vigore.

I funzionari iraniani hanno prontamente respinto l’ipotesi di resa, sottolineando che sarà Teheran a determinare i termini di qualsiasi soluzione.

Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, ha dichiarato alla CNN che “la guerra continuerà” finché Washington non “rispetterà” gli interessi di Teheran.

“Se rispetteranno gli interessi dell’Iran e agiranno di conseguenza, la guerra finirà; altrimenti, continuerà”, ha affermato Mokhber.

Ha avvertito che Trump si sbaglia se crede di poter continuare a “mettere alla prova” le capacità militari dell’Iran, sottolineando che Teheran “non si tirerà indietro” e “non farà un passo indietro”.

Baghaei ha ribadito questa determinazione, affermando che l’Iran ha dimostrato di non cedere mai alle richieste dell’altra parte.

“L’Iran ha dimostrato nei fatti che le sue linee rosse sono gli interessi e il benessere della nazione iraniana, e su questo punto non ci sarà assolutamente alcun compromesso”, ha sottolineato Baghaei.

Ha aggiunto che se la Repubblica islamica avesse avuto intenzione di cedere alle pressioni, lo avrebbe fatto un anno e mezzo fa.

Il processo diplomatico continua a essere ostacolato da ripetuti atti di aggressione militare statunitense. Sia gli Stati Uniti che il regime israeliano hanno ripetutamente violato il cessate il fuoco dichiarato ad aprile.

Negli attacchi di mercoledì, le forze americane hanno preso di mira le infrastrutture del sud dell’Iran, colpendo due serbatoi idrici nella contea di Sirik e interrompendo la fornitura di acqua potabile a oltre 20.000 residenti nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran.