Migranti in precarie condizioni igieniche, una denuncia, sequestri e 10 espulsi

Diversi immigrati clandestini sono stati trovati dai carabinieri di Corigliano Rossano stipati in alloggi fatiscenti ed in precarie condizioni igienico-sanitarie. Gli appartamenti sono siti nell’area urbana di Rossano. Il ritrovamento è stato possibile grazie a servizi di controllo finalizzati a contrastare il fenomeno del favoreggiamento alla permanenza clandestina degli stranieri sul territorio nazionale e di tutte le altre violazioni del testo unico sull’immigrazione, con particolare riferimento alla concessione degli immobili a titolo oneroso a cittadini stranieri irregolari. Al termine delle operazioni è stato denunciato all’autorità giudiziaria un 42enne del posto, al quale sono state sequestrate anche due unità immobiliari per la successiva ed eventuale confisca.

Durante le attività sono stati anche eseguiti cinque decreti di espulsione dal territorio nazionale, emessi dal Prefetto di Cosenza e notificati altri 5 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

I servizi per contrastare il fenomeno dello sfruttamento delle condizioni di indigenza degli extracomunitari verranno reiterati dall’Arma nelle prossime settimane.