Processo Propaggine: in appello quattro condanne e 4 assoluzioni

Si è concluso con la lettura odierna del dispositivo il processo d’appello comunemente denominato Propaggine.

Quattro le assoluzioni rispetto alle condanne di primo grado: Antonio Alvaro (avvocati Maria Teresa Caccamo e Fortunato Schiava), Alfredo Ascrizzi (avvocati Luca Cianferoni e Fortunato Schiava), Francesco Luppino (avvocato Giovanni Piccolo) e Carmelo Versace (avvocati Antonino Lupini e Carmelo Antonio Pirrone).

Confermate anche le precedenti assoluzioni avverso le quali la Procura Generale DDA di Reggio Calabria aveva interposto appello nei confronti di Carmelo Alvaro (avvocati Luca Cianferoni e Sissi Barone), Giovanni Penna (avvocati Guido Contestabile e Silvia Forestieri), Carmela Penna (avvocato Giacomo Iaria) e Maurizio Rustico (esclusione dell’aggravante di stampo mafioso e prescrizione del reato, avvocato Maria Grazia Salerno).

Confermate nel resto le precedenti condanne a carico di Domenico Alvaro (avvocati Tonino Curatola e Marina Mandaglio), Antonino Penna (avvocato Elisabetta Ascone), e Carmine Penna (avvocato Giacomo Iaria); pena rideterminata ad anni 12 di reclusione per Francesco Carmelitano (avvocati Giovanni Piccolo ed Elisabetta Ascone).

Il processo nasce da un’inchiesta della DDA di Roma in collaborazione con quella di Reggio Calabria che aveva ipotizzato l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso imperante tra le province di Reggio Calabria e Roma, facente capo alla famiglia mafiosa definita “cosca Alvaro” e che ha visto alla sbarra numerosi membri considerati appartenenti al sodalizio.

Un primo troncone è stato celebrato a Roma con numerose condanne tra gli esponenti della “propaggine” operante presso la capitale; il secondo troncone è stato celebrato in primo grado

presso il Tribunale di Palmi e si è concluso con l’odierna sentenza, le cui motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.