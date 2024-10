Procura non ricorre in Cassazione, Tallini assolto in Farmabusiness

Domenico Tallini, ex presidente di Forza Italia del Consiglio regionale ed ex assessore, coinvolto nell’inchiesta “Farmabusiness” ha reso noto che la sentenza di piena assoluzione pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Catanzaro è stata dichiarata irrevocabile avendo la procura rinunciato al ricorso in Cassazione. “E’ la fine di un incubo durato 1385 giorni”, ha dichiarato Tallini.

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato l’assoluzione in secondo grado, già disposta in primo, nei confronti di Tallini, accusato all’epoca di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso nel processo Farmabusiness, riguardante presunti illeciti nella vendita all’ingrosso di farmaci.

La vendita dei farmaci sarebbe stata organizzata, secondo l’accusa, da componenti della cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri di Cutro (Crotone), che avrebbero investito i proventi delle attività illecite del clan con l’aiuto di imprenditori, esponenti politici e funzionari pubblici. In seguito al giudizio d’appello la Procura di Catanzaro non ha inteso presentare ricorso per Cassazione per cui la sentenza d’Appello è passata in giudicato con la formula “il fatto non sussiste”.