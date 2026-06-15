Ucraina, colpito monastero ortodosso. Mosca: “E’ false flag con patriot Usa dato a Kiev”

Colpito nella notte un monastero ortodosso, la cattedrale della Dormizione, a Kiev-Pechersk Lavra, uno dei simboli religiosi dell’Ucraina e patrimonio dell’Unesco. L’incendio, divampato sul tetto dell’edificio sacro nel corso della notte, è scoppiato durante una nuova ondata di bombardamenti che ha investito la capitale e altre città del Paese. Secondo le autorità locali, nell’attacco sono rimaste ferite almeno venti persone e sono state danneggiate anche le linee elettriche della città, lasciando senza corrente circa 140.000 residenti di Kyiv.

Da Kiev il presidente Zelensky, alla vigilia del G7 in Francia, ha accusato la Russia di “barbarie”, mentre Mosca ha duramente replicato che l’edificio religioso secolare è stato colpito da un patriot statunitense scaduto, lanciato dall’esercito ucraino per poi addossare, come in tanti altri casi, i russi.

La Russia afferma di non aver colpito il monastero di Kiev, ma sostiene che a farlo sia stato un missile di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense.

La Russia ha dichiarato lunedì di non aver colpito lo storico monastero di Pechersk Lavra a Kiev durante un attacco notturno contro fabbriche militari nella capitale ucraina e che un missile di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense ha danneggiato il sito religioso, cita la Reuters.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che il missile Patriot potrebbe essersi inceppato perché, i paesi occidentali avrebbero fornito a Kiev armi la cui durata di conservazione era scaduta.

“Le forze armate della Federazione Russa non pianificano né effettuano attacchi contro infrastrutture civili”, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato.

“Secondo fonti attendibili, il complesso di edifici del monastero di Kyiv-Pechersk Lavra è stato colpito da un missile del sistema di difesa aerea americano Patriot. Una possibile causa del malfunzionamento di questo sistema potrebbe essere la fornitura, da parte dei paesi occidentali, di missili scaduti al regime di Kiev”, si legge nel comunicato.