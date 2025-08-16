Ragazzino cade dalla bici elettrica e muore

Un 14enne è morto a Lattarico, nel cosentino, dopo essere caduto con la sua bicicletta elettrica.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe tentato un salto da un muretto finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, i carabinieri, il medico legale per l’accertamento del decesso e il magistrato di turno, che ha disposto l’avvio delle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il magistrato ha anche disposto l’autopsia che potrebbe svolgersi già nelle prossime ore.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati in queste ore sui social. Il giovane era conosciuto essendo un calciatore della squadra del Rende.

“L’Amministrazione Comunale di Rende – scrive il sindaco Sandro Principe su Facebook – esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, un ragazzo di soli 14 anni, avvenuta ieri, nel giorno dell’Assunta, a Lattarico, a seguito di un incidente con la bicicletta. La comunità rendese si stringe con commozione attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa e drammatica perdita, condividendo il lutto e il dolore per la morte di un giovane che, con passione e impegno, vestiva la maglia della squadra del Rende Calcio. In questo giorno di festa, segnato da una tragedia così profonda, il pensiero e la vicinanza dell’intera città di Rende vanno ai genitori, ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra, affinché possano trovare conforto nella solidarietà e nell’affetto della comunità”.

Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale sottolineano quindi “come la perdita di una vita così giovane lasci un vuoto incolmabile e colpisca tutti nel profondo, unendo Rende e Lattarico in un abbraccio comune di cordoglio e preghiera”.