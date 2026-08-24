Rissa all’autostazione di Cosenza, accoltellato un uomo. È grave

Un uomo è stato gravemente ferito da alcune coltellate durante una violenta rissa tra cittadini extracomunitari che si è verificata nei pressi dell’autostazione di Cosenza.

La vittima è stata raggiunta da alcune coltellate all’addome ed è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale cittadino.

Le sue condizioni sono gravi ma secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio hanno avviato immediatamente le indagini gli agenti della Questura di Cosenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Gli investigatori avrebbero già individuato tre dei presunti partecipanti alla rissa che sono stati portati in Questura per essere sottoposti agli accertamenti di rito e per chiarire la loro posizione.