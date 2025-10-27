Roberto Occhiuto proclamato presidente della Regione Calabria. Presto la giunta

Roberto Occhiuto è stato proclamato presidente della Regione Calabria. La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio in Corte d’Appello a Catanzaro ad esito delle verifiche eseguite dall’ufficio elettorale centrale.

Occhiuto torna dunque nuovamente alla guida della Regione, dopo le dimissioni e il voto anticipato rispetto alla scadenza naturale. Adesso il confermato Governatore è chiamato a varare la sua seconda giunta e per questo ha in programma un incontro a Roma con con gli esponenti nazionali dei partiti che lo sostengono. “Vedremo se nominare prima la giunta o aspettare l’insediamento del Consiglio regionale” ha evidenziato.

“Qualche idea – ha detto Occhiuto – già ce l’ho ma le dovrò poi confrontare con i partiti. Ci sono tante variabili da considerare, bisogna fare una giunta equilibrata per circoscrizione elettorale e per composizione di genere. Quindi parlerò prima con i partiti per capire che idee hanno e quali candidati propongono. Con i partiti ancora non ho parlato. C’è stato qualche scambio telefonico giusto per concordare appuntamenti”.

“Come sapete – ha aggiunto – c’è la regola del consigliere supplente, approvata nella scorsa legislatura. Suppongo quindi che la maggior parte delle indicazioni da parte dei partiti saranno riferite a consiglieri regionali. Peraltro se sono stati accolti nelle liste è perché evidentemente avevano delle qualità per essere candidati. Dovranno dimostrare di avere qualità anche per fare gli assessori”.

Annunciata poi una imminente riorganizzazione della macchina burocratica regionale. “Credo già stasera o domani – ha detto Occhiuto – con i poteri monocratici farò l’organizzazione della Regione. Decadranno tutti i dirigenti generali e poi vedremo quale confermare e quale no”.

Occhiuto: “A breve la nuova nomina a commissario della sanità”

Occhiuto sarà presto nominato nuovamente quale commissario ad acta per il piano di rientro della sanità. Lo ha annunciato lo stesso Occhiuto a margine della cerimonia in Corte d’appello a Catanzaro. “Il Consiglio dei ministri – ha detto – ha inteso assegnarmi ancora temporaneamente i poteri da commissario per la sanità fino all’uscita dal commissariamento che mi auguro avvenga nelle prossime settimane. Quindi, sarò nella pienezza delle funzioni anche per ciò che riguarda il governo della sanità”.

Sulla questione dell’uscita dal commissariamento, il rieletto presidente della Regione ha chiarito che “il piano di rientro deve essere inviato a due organismi: alla Conferenza Stato Regioni e a un organismo specifico che lo deve esaminare. Questo organismo non era nemmeno costituito. La scorsa settimana in Conferenza delle Regioni ne abbiamo deliberato la costituzione, quindi bisognerà aspettare i fatidici trenta giorni. Siccome ho intenzione di procedere a una rivisitazione della governance anche delle aziende sanitarie – ha concluso – c’era la necessità che qualcuno firmasse e si assumesse questa responsabilità, quindi ho chiesto al governo di darmi questi poteri fintanto che non si uscirà dal commissariamento”.