Scontro auto-moto a Reggio, muore un ventiseienne

Un ragazzo di 26 anni, Domenico Orlando, di Melito Porto Salvo, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Statale 106 all’altezza di San Leo di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria.

Secondo le prime informazioni, il giovane era a bordo della sua moto quando – per cause in corso di verifica – si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva nel senso di marcia opposto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato il ragazzo in ospedale. Le sue condizioni, però, erano gravi e dopo qualche ora è purtroppo deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’auto che ha impattato contro la moto era guidata da un altro ragazzo giovanissimo.