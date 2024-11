Scontro fra due auto sulla 106, muore una donna. 2 feriti gravi

Un morto e due feriti gravi rappresentano il bilancio di un incidente stradale accaduto nel territorio di Squillace, nel nuovo tratto della statale 106.

La vittima, che è deceduta sul colpo, è A.M., una donna di 43 anni che era alla guida di una Fiat “Panda” scontratasi, per cause in corso d’accertamento, con una Ford “Focus” sulla quale viaggiavano i due feriti, ricoverati entrambi nell’ospedale di Catanzaro.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro insieme al personale dell’Anas ed agli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi allo scopo di ricostruire la dinamica dell’incidente.