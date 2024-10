Scontro frontale nel Cosentino, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte sulla strada provinciale 123 nel comune Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. La vittima si chiamava Giovanni Andrea Bartucci, di soli 23 anni, originaria di Mottafollone.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Alfa Romeo 159 ed una Fiat Punto. Bartucci, era alla guida della Fiat Punto ed è morto, mentre è rimasto ferito pare in modo critico il conducente dell’altro veicolo. Trasportato all’ospedale di Cosenza non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Rende, sanitari del 118 e i carabinieri. Sul luogo sono giunti pure il magistrato di turno e medico legale. L’arteria è rimasta chiusa per diverse ore fino al termine delle operazioni di soccorso.