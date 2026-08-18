Scontro tra due auto nel Catanzarese, tre feriti. Persone “salvate” dai pompieri

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale che collega Cropani a Sersale, dove due vetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. Il bilancio complessivo dell’impatto è di tre persone ferite, di cui due sarebbero in condizioni critiche.

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All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, un primo occupante era già stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. All’interno della seconda vettura, una Fiat Punto, una coppia di anziani si trovava ancora incastrata nell’abitacolo con traumi di varia entità. Per consentire un’estrazione protetta mediante tavola spinale ed evitare ulteriori traumi ai due occupanti, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato cesoie idrauliche per rimuovere gli sportelli della vettura e mettere in sicurezza l’area.

​A seguito delle operazioni di disincastro, la signora è stata trasferita d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso, mentre il coniuge è stato trasportato in ambulanza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, l’eliambulanza e i Carabinieri per l’esecuzione dei rilievi di rito e la gestione della viabilità.