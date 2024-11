Si accascia mentre gioca a calcio, muore un ragazzino di 12 anni

Il dramma in serata a Taverna, nel catanzarese. Inutili i soccorsi. Il giovane calciatore è deceduto sotto gli occhi del padre

Un ragazzo di 12 anni, allievo di una scuola calcio, è morto in serata a Taverna, nel catanzarese, per un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del padre del ragazzo che era sugli spalti del campo sportivo.

Il dodicenne, da quanto si è potuto apprendere, stava partecipando assieme ai compagni ad una seduta di allenamento quando, improvvisamente, si sarebbe accasciato al suolo. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti i sanitari del Suem 118 che hanno praticato le manovre di soccorso tentando di rianimare il ragazzo che però è deceduto.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti. La notizia ha lasciato attonita e incredula un’intera comunità. Sulle cause del decesso si attende l’esito dell’autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dal magistrato di turno.