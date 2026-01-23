Terremoto nel Catanzarese di magnitudo 3.8. Paura

Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato in provincia di Catanzaro alle ore 15.20, con epicentro a poca distanza di Serrastretta, nel territorio di Soveria Mannelli.
A registrarlo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che indica la profondità del sisma a circa 10 km.
Da quanto appreso il sisma é stato chiaramente avvertito nella zona ipocentrale con diverse persone che sono scese in strada in preda alla paura.
La scossa è stata risentita pure ai piani alti delle province di Cosenza e Vibo.
Al momento non si registrano danni a cose o persone.