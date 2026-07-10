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Terremoto in Venezuela, quasi 4mila morti e decine di migliaia di dispersi

Redazione

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Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Lo rende noto il governo in un comunicato, aggiornando il precedente bilancio di 3.811 morti.

Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possano essere fino a 50.000, anche se altre valutazioni indicano un numero più vicino ai 30.000.

I due terremoti, di magnitudo 7,2 e 7,5, si sono verificati a distanza di 39 secondi e le possibilità di trovare superstiti sono ormai minime, mentre proseguono le ricerche dei corpi sotto le macerie.

L’Onu ha lanciato un appello internazionale per finanziare gli aiuti e la ricostruzione, mentre Caracas chiede lo sblocco degli attivi venezuelani congelati dalle sanzioni internazionali. Nelle aree più colpite del nord del Paese centinaia di edifici risultano crollati o gravemente danneggiati e migliaia di persone sono ospitate in rifugi temporanei.

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