Potente terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.8: crolli, morti e feriti

Un violento terremoto ha colpito le Filippine, causando – secondo un bilancio provvisorio – almeno 32 morti, distruggendo edifici e facendo scattare allarmi tsunami in tutta l’Asia.

Secondo l’United States Geological Survey (USGS), il terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito al largo dell’isola di Mindanao poco prima delle 7:40 ora locale di lunedì (01:40 in Italia).

Secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS), al terremoto iniziale sono seguite più di un’ora di scosse di assestamento, di magnitudo 6.5 e 5.5.

General Santos, una città di 722.000 abitanti nel Mindanao meridionale, ha subito alcuni dei danni più gravi.

Il PHIVOLCS ha affermato che la città, situata nella regione meridionale di Soccsksargen, ha subito un evento sismico di intensità “molto forte” secondo la sua scala interna.

Un video pubblicato sui canali social ufficiali ha mostrato un edificio di tre piani che ospitava un ristorante Jollibee crollare in una nuvola di detriti e polvere, lasciando i presenti sbalorditi. Altre immagini mostravano ingenti danni agli edifici, tra cui finestre in frantumi e tetti crollati.

Il portavoce della polizia, Robert Dagun, ha dichiarato a una stazione radio locale che alcune parti dell’ospedale St. Elizabeth della città sono state gravemente danneggiate, costringendo pazienti e personale medico a evacuare e a operare temporaneamente all’esterno dell’edificio principale dell’ospedale.

Mary Ann Blanco Rhudy, una suora cattolica che lavora per l’Università Notre Dame di Dadiangas a General Santos, ha dichiarato che si stava recando al college quando si è verificato il terremoto.

«Le auto sulla strada si muovevano in modo irregolare. Sono fortunata che non si siano scontrate tra loro», ha dichiarato all’emittente Al Jazeera.

“Anche gli alberi ai lati della strada ondeggiavano violentemente.”

Rhudy ha affermato che alcuni degli edifici del college sono parzialmente crollati.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che le agenzie di emergenza sono state attivate, tra cui l’Ufficio della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale per la Riduzione e la Gestione del Rischio di Disastri.

Marcos ha dichiarato di aver ordinato la chiusura delle scuole nelle zone colpite.

Secondo l’agenzia di stampa statale Philippine News Agency, 3,2 milioni di studenti e 128.000 insegnanti e personale scolastico sono stati coinvolti in quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di scuola nel Paese.

“La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto”, ha detto Marcos.

Le autorità di tutta l’Asia hanno emesso e successivamente revocato avvisi di tsunami, tra cui quelle delle Filippine e dell’Indonesia, ma un avviso di tsunami è rimasto in vigore per la costa meridionale del Giappone e le isole periferiche, dove i residenti sono stati invitati a tenersi lontani dalle foci dei fiumi e dalle zone costiere fino a nuovo avviso. Sono state registrate onde alte da un metro a 1,5 metri nelle zone colpite e nei paesi vicini. Il sisma, avvenuto ad una profondità di una cinquantina di km, è stato chiaramente avvertito in diversi paesi asiatici.