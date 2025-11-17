Trattore giù in un burrone, due morti e un ferito nel crotonese

È di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto oggi presso un’area agricola tra i comuni crotonesi di Pallagorio e Casabona dove un trattore con a bordo quattro persone è precipitato – per cause in corso di verifiche – in un burrone profondo oltre centro metri.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Crotone che nell’area impervia e piena di rovi, con grandi difficoltà hanno raggiunto il mezzo agricolo trovando esamini i due corpi mentre una terza è stata trovata ferita. La quarta persona a bordo presumibilmente è riuscita ad abbandonare il trattore prima che questo precipitasse. Una delle vittime si chiamava Francesco Lamazza, 78 anni, proprietario del trattore e di terreni agricoli dove stavano andando, l’altro a rimetterci la vita un suo operaio pakistano, come anche l’uomo rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti un medico legale che ha constatato il decesso delle due persone; poi un elicottero Drago verricellato del reparto vigili del fuoco di Salerno che ha potuto operare, con l’ausilio dei colleghi operanti a terra, in fondo al burrone trasportando prima il ferito e poi le due salme in un’area prossima accessibile.

In tale area altri due elicotteri del servizio sanitario, presenti in posto, hanno preso in consegna il ferito per le cure del caso, nonché le due salme per il successivo trasporto.

Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato indagini per accertare le cause del drammatico incidente.