Udine, precipita un ultraleggero: morti una ragazza e l’istruttore

Sono morti i due occupanti dell’ultraleggero precipitato in un uliveto vicino all’elisuperficie di Premariacco, in provincia di Udine. Le vittime, come riporta il Messaggero Veneto, sono una ragazza di 15 anni, Alessandra Freschet, di Roveredo in Piano, Pordenone, e il suo istruttore di volo, Simone Fant, di 31 anni, di Udine.

Subito dopo l’incidente – avvenuto durante un volo di ambientamento (introduttivo) -, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso le due persone, riverse a terra, e spento alcuni focolai e bonificate le sterpaglie che hanno preso fuoco in seguito all’incendio del velivolo. In fase di accertamento le cause, al vaglio dei carabinieri impegnati nelle indagini.

Le due vittime, nell’impatto sono rimasti gravemente ustionati dalle fiamme che hanno avvolto il mezzo aereo. Area e resti dell’ultraleggero sono stati posti sotto sequestro dai militari su disposizione della Procura che ha aperto un fascicolo sul dramma.