Aereo civile precipita in Kazakistan, 38 morti e una trentina di sopravvissuti

Un aereo passeggeri si è schiantato nei pressi di Aktau, in Kazakistan, in prossimità del Mar Caspio. Nell’impatto il velivolo ha preso fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei sopravvissuti. Il bilancio è di 38 morti.

L’aereo era diretto da Baku, in Azerbaigian, a Grozny, in Russia. Secondo l’aeroporto ceceno, l’aereo è stato dirottato su Makhachkala a causa della “fitta nebbia”.

Il Ministero dei trasporti kazako ha affermato che l’aereo apparteneva alla Azerbaijan Airlines. La compagnia aerea a sua volta ha affermato che la causa dell’incidente potrebbe essere stata la presunta collisione dell’aereo con uno stormo di uccelli. Ipotesi al vaglio.

Un totale di 52 vigili del fuoco del Ministero delle Emergenze kazako e 11 mezzi hanno spento l’incendio scoppiato sul luogo dell’incidente.

L’agenzia di stampa azera APA ha riferito che, secondo le prime informazioni, a bordo dell’aereo precipitato c’erano 67 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio.

Lo schianto di un dell’aereo ha ucciso 38 persone, ha detto Tengrinews, citando il vice primo ministro della repubblica Kanat Bozymbaev che sta dirigendo la commissione governativa che indaga sulle cause dell’incidente.

“Secondo il vice premier, al momento si contano 38 vittime”, ha affermato l’agenzia di stampa. Bozymbaev ha osservato che i corpi erano gravemente ustionati. “I corpi sono in cattive condizioni, per lo più bruciati, sono stati tutti raccolti e saranno in un obitorio, dovranno essere identificati”, ha detto.

Il vice primo ministro ha aggiunto che 29 persone sono state ricoverate in ospedale. “Ci sono 29 feriti, tra cui due bambini, sono stati ricoverati in ospedale. Circa 11 di loro sono in gravi condizioni stabili, mentre gli altri sono in condizioni moderate”.

La dinamica: tra le ipotesi del presunto missile e colpi di mitragliatrice sulla fusoliera.

In un video postato su X si vede l’aereo andare prima in picchiata, poi i piloti sono riusciti a rimetterlo in quota. Dopo qualche secondo il velivolo atterra disastrosamente e prende immediatamente fuoco. Sempre secondo il video, non si vedono altri aerei avanti o dietro, ovvero il velivolo non è esploso in aria. Questa ipotesi del presunto missile che avrebbe colpito l’aereo – secondo la clip – non reggerebbe, sebbene i funzionari azeri insistono nel riferire che l’aereo precipitato ad Aktau sarebbe stato abbattuto dal sistema di difesa aerea russo “Pantsir-S” mentre si avvicinava alla città di Grozny. Ma perché i russi avrebbero avuto interesse ad abbatterlo? Mistero. Una operazione di falsa bandiera? C’è un dettaglio che infittisce però il mistero: da Baku (Azerbaijan) a Grozny (Russia) ci sono in linea d’aria 450 km circa. Le autorità aeroportuali hanno riferito che il velivolo civile era stato dirottato all’aeroporto russo di Makhachkala, un po’ più a sud-est di Grozny per la nebbia. Come avrà fatto l’aero ad attraversare il Mar Caspio e precipitare dall’altra sponda, ad Aktau, in Kazakistan? Giallo fitto come la nebbia.

Da altre immagini, invece, si notano sulla fusoliera diversi fori. Come se l’aereo fosse stato bersagliato da colpi d’arma da fuoco; verosimilmente da una mitragliatrice.

Intanto, secondo alcuni media, pare sia stata ritrovata la scatola nera. Dall’analisi del “Flight Data Record” gli investigatori potranno riuscire a capire cosa è davvero successo.