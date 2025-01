Collisione aerea a Washington, Trump: “Nessun sopravvissuto”. Oltre 60 morti

“Non ci sono sopravvissuti”: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca dell’incidente aereo a Washington. Mercoledì sera c’è stata una collisione tra un velivolo civile, con a bordo 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, e un elicottero militare con su tre soldati che stavano facendo una esercitazione. Il jet che era in procinto di atterrare all’aeroporto Reagan, in seguito allo scontro, è finito nel gelido fiume Potomac, non distante dalla Casa Bianca e dal Pentagono. Tra le vittime diversi atleti americani di pattinaggio e due campioni russi.

Donald Trump ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente aereo a Washington prima di iniziare le sue dichiarazioni nella sala stampa della Casa Bianca. “Sono ore di angoscia per la nazione”, ha dichiarato il presidente americano. “E’ stata una notte nera”, ha aggiunto.

Ministro Usa: “Aereo capovolto e in tre pezzi nel fiume Potomac”

L’aereo dell’American Airlines precipitato a Washington è stato ritrovato capovolto e diviso in tre pezzi nel fiume Potomac: lo ha detto in conferenza stampa il segretario ai Trasporti Sean Duffy, aggiungendo che sia l’aereo che l’elicottero stavano seguendo una traiettoria standard e che compresenze del genere sul Potomac non sono inusuali.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, citato dalla CNN, ha affermato giovedì che la collisione in volo di mercoledì sera tra un aereo passeggeri e un elicottero militare è avvenuta mentre l’elicottero stava conducendo una missione di addestramento di routine, ma ha aggiunto che “è stato commesso un errore” durante l’addestramento. Viene al momento esclusa la pista del terrorismo.

“Nessuna scusa. Andremo fino in fondo a questa faccenda”, ha detto il segretario dalla Casa Bianca giovedì. L’elicottero che trasportava tre militari stava partecipando a un “esercitazione annuale di routine per voli notturni su un corridoio standard per la continuità della missione governativa”, ha affermato il segretario.

“L’esercito fa cose pericolose. Fa cose di routine regolarmente. Tragicamente, ieri sera è stato commesso un errore”, ha detto Hegseth.

“C’è stato un problema di elevazione che abbiamo immediatamente iniziato a indagare a livello del Dipartimento della Difesa e dell’Esercito”, ha affermato.

Incidente aereo a Washington: “C’è stata una mancanza di comunicazione”

L’indagine sull’incidente aereo a Washington dovrebbe concentrarsi su “una mancanza di comunicazione”. Lo ha detto a Fox news il senatore Mike Rounds, membro della commissione intelligence, nonostante il ministro dei Trasporti Sean Duffy abbia assicurato che “la comunicazione tra la torre di controllo e i due velivoli è stata normale”. “Sospetto che quando tutto sarà finito e le acque si saranno calmate ci sono buone probabilità che si parli di una mancanza di comunicazione tra i velivoli”, ha detto Rounds.