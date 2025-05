Violenza sessuale su una donna 64enne, fermato un nordafricano

I Carabinieri di Trebisacce, centro in provincia di Cosenza, hanno proceduto ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di K.A., 25enne di origina maghrebina, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di violenza sessuale in danno di una donna straniera di 64 anni.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo avrebbe seguito la donna e, una volta raggiunta, l’avrebbe costretta da avere un rapporto sessuale non consenziente, il quale sarebbe stato consumato all’aperto in strada.

Le immediate indagini, svolte dai militari dell’Arma con il coordinamento del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, hanno consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere al fermo del soggetto, il quale è stato condotto presso il carcere della città del Pollino.