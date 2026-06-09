Presunti abusi sessuali su donna, sospeso Khan, procuratore della CPI all’Aia

Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali ai danni di una donna. Lo riportano il Guardian e altre testate internazionali. La donna, ex dipendente della Cpi, lo ha denunciato e sono scattate le indagini che hanno portato alla sua sospensione. Lui nega tutto.

L’organo direttivo della CPI ha annunciato la decisione lunedì sera, dopo che il suo comitato esecutivo ha votato per deferire il procedimento contro Khan a una sessione speciale degli Stati membri della Corte, affinché questi possano valutare il suo futuro.

Secondo un documento citato e visionato dal Guardian, il comitato composto da 21 Stati membri della Corte ha votato a maggioranza qualificata per stabilire che Khan si era reso responsabile di gravi illeciti in relazione alle accuse di abusi sessuali.

Khan, un noto avvocato britannico, ha ripetutamente negato le accuse, emerse per la prima volta nel 2024 e che hanno gettato nel caos il suo mandato alla guida della procura del tribunale. Le accuse sono state mosse da una donna che lavorava per lui presso la sede centrale del tribunale all’Aia.

La decisione di deferire il procedimento ai 125 Stati membri della CPI è una mossa senza precedenti per la corte di ultima istanza e potrebbe portare a una votazione sulla rimozione del procuratore dall’incarico.

In una dichiarazione, l’organo di governo ha affermato che la decisione di sospendere Khan “non è indicativa dell’esito finale”. Khan si era già temporaneamente dimesso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.

Si afferma che il comitato esecutivo abbia preso la sua decisione basandosi su un rapporto di un organismo di controllo delle Nazioni Unite e sul parere di un gruppo di esperti giudiziari, nonché su documenti scritti che sarebbero stati presentati da Khan e dalla presunta vittima.

La votazione del comitato rappresenta l’ultimo sviluppo di un processo che ha coinvolto la CPI per quasi due anni .

Le accuse mosse dalla ex dipendente della CPI si riferiscono alla condotta di Khan tra il 2023 e il 2024. La donna sostiene che Khan si sia reso responsabile di comportamenti sessuali coercitivi e non consensuali per un lungo periodo. Le presunte condotte illecite si sarebbero verificate in camere d’albergo durante viaggi di lavoro, nell’ufficio di Khan e nella sua abitazione.

Gli avvocati di Khan hanno precedentemente affermato che egli “nega categoricamente” di aver “molestato o maltrattato alcun individuo, o di aver abusato della sua posizione o autorità, o di aver posto in essere qualsiasi condotta che possa essere interpretata come coercitiva, sfruttatrice o professionalmente inappropriata”.