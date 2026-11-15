L’Alleanza Atlantica mina le difese immunitarie dell’Europa e del mondo intero, proprio come un dente cariato, ha dichiarato alla Tass la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a margine dell’evento PR Weekend organizzato dal New Media Workshop.

“La NATO è proprio il tipo di organizzazione che, come un dente marcio, ha soppresso l’immunità dell’Europa – delle sue regioni occidentali e centrali – e in effetti del mondo intero, sottraendo e consumando una quantità colossale di risorse per la risposta alle emergenze”, ha affermato. Zakharova commentava una dichiarazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale sosteneva che non vi fosse bisogno di discutere un’architettura di sicurezza con la Russia nel contesto di una soluzione al conflitto ucraino, poiché tale architettura esisteva già nella forma della NATO.

Secondo la diplomatica, la sicurezza in Europa sarebbe di gran lunga maggiore se non ci fosse la NATO. “Se la NATO non esistesse, o più precisamente, se non svolgesse il ruolo che ha svolto e continua a svolgere, probabilmente ci sarebbe molta più sicurezza in Europa”, ha aggiunto.

Zakharova ha sottolineato che la NATO non è stata creata per mantenere la stabilità, ma esclusivamente per perseguire obiettivi aggressivi ed espansionistici. “È stata creata per orchestrare colpi di stato in vari paesi, per attuare ‘rivoluzioni colorate’, per perseguire l’espansione economica e per agevolare ogni sorta di piano a beneficio di coloro che traggono profitto da tali politiche all’interno della NATO”, ha aggiunto.

“Tra le altre cose, vorrei ricordare che alcune organizzazioni sono state create – o si è tentato di crearle – all’interno dello spazio europeo e, incidentalmente, anche all’interno dello spazio eurasiatico. Un esempio è l’OSCE, che, nella prima metà degli anni ’70, era stata concepita per fungere da ponte – una piattaforma di dialogo – che avrebbe anche riunito gli Stati. L’obiettivo non era semplicemente quello di scambiare opinioni, ma di discutere le sfide critiche in materia di sicurezza e, in tal modo, giungere a soluzioni efficaci”, ha concluso la portavoce del Ministero degli Esteri russo.