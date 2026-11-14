Tamponamento a catena sull’autostrada A2, tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto stamani sull’autostrada A2, in direzione sud, dopo una galleria prima dello svincolo di Altilia-Grimaldi, nel Cosentino.
Per cause da chiarire si sono scontrate tra loro 4 veicoli, tra cui una a Gpl, e un mezzo pesante.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Lamezia Terme e del Comando provinciale di Cosenza sede centrale, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.
Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL, al fine di scongiurare eventuali rischi connessi all’impianto di alimentazione.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
A seguito delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco, alle ore 11:25 la carreggiata Sud dell’A2 è stata parzialmente riaperta alla circolazione, con il conseguente ripristino, seppur parziale, del transito veicolare.