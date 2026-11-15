Scandalo Nvidia, media: Jensen Huang valuta il ritorno alla guida del colosso tecnologico

Jensen Huang valuta un clamoroso ritorno alla guida di Nvidia, dopo le dimissioni di giovedì e lo scandalo delle relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino (Alice Huang).

I suoi alleati nella Silicon Valley stanno facendo pressione sul board perché lo reintegri, mentre Huang avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica, il tutto probabilmente anche con il supporto della Casa Bianca.

Un sostenitore di Huang, secondo il Financial Times, ha riferito che è in fase di allestimento una sorta di “unità di crisi” (war room), composta da guru della Silicon Valley, con l’obiettivo di perorare il ritorno dell’ex ceo di Nvidia e di cercare un appoggio anche da parte del presidente Donald Trump, legato a doppio filo allo stesso Huang. “Tutti i nomi che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori di frontiera, nutrono grande stima per Jensen”, ha dichiarato una fonte al quotidiano della City, aggiungendo che l’iniziativa gode del sostegno dello stesso Huang.

Tra i dirigenti che hanno sottoscritto la petizione di reintegro del manager, ampiamente sopra le 100mila adesioni, figurano Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, e Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games. Il tentativo di reintegrare l’amministratore delegato potrebbe tuttavia scontrarsi con l’opposizione di figure chiave a Washington: domenica, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha auspicato un “profondo rinnovamento” ai vertici dell’azienda in seguito all’addio di Huang.

Lo scoop del Ft è maturato poche ore dopo l’intervista di Bessent a Fox News in cui ha esortato il board Nvidia ad assumere un ceo esterno nel dopo Huang. Giudizi caduti nel mezzo dello scontro all’interno dell’amministrazione tra Bessent e il segretario al Commercio Howard Lutnick sul sospetto di deviazione di chip verso la Cina.

“Ciò che conta davvero è verificare se in Nvidia esistesse la cultura orientata al rispetto delle restrizioni Usa all’export”, ha aggiunto. Quanto al fatto se Alice Huang, ex top executive di Megaspeed – un cliente di Nvidia con sede a Singapore – lavorasse per Pechino, “non mi interessa”, ha tagliato corto, riferendosi alla donna cinese la cui relazione con Huang ha alimentato lo scandalo. “Le debolezze di Jensen sono affari suoi”, ha detto, pretendendo risposte dal board e dall’indagine interna “entro i prossimi dieci giorni”. Nvidia “è un’azienda straordinaria” e Jensen Huang è “un innovatore incredibile”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo però: “Ciò non li esime dagli obblighi di conformità”.

lntanto, Lutnick è sempre più sotto pressione: avrebbe spinto per indebolire le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia. Lutnick, ha riferito il New York Times, scontrandosi spesso con i funzionari per regolamentare la vendita di chip Nvidia in Asia. Cantor Fitzgerald, l’azienda che dirigeva e che ha lasciato ai figli quando è entrato nell’amministrazione Trump, ha tra i suoi clienti i data center in Asia, alimentati dai chip Nvidia, usati dalle aziende cinesi come scappatoia per aggirare i divieti dell’export Usa. Lutnick, secondo Semafor, dovrebbe recarsi in Cina con Donald Trump questa settimana, in vista del vertice Apec di Shenzhen.