La Russia modellerà la propria posizione negoziale sull’Ucraina in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi inizialmente stabiliti per l’operazione militare speciale, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov citato da Tass.

“La nostra posizione negoziale sarà plasmata per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale, che sono stati definiti dal presidente russo Vladimir Putin nel giugno 2024 e non sono cambiati da allora”, ha dichiarato a Vesti.

Cremlino: La Russia ricorrerà alla forza se non sarà possibile raggiungere un accordo con l’Europa

La Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i suoi obiettivi se non ci saranno prospettive di accordi con l’Europa, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al corrispondente di Vesti Pavel Zarubin.

Ha affermato che se l’Unione Europea non desidera la pace, non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell’UE.

In precedenza, Peskov aveva dichiarato all’agenzia Tass che i negoziatori scelti dall’Europa non avevano ancora tentato di contattare la Russia. Pochi giorni fa le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina si sono incontrati ad Abu Dabhi per discutere dei negoziati. L’UE è stata tenuta fuori dal tavolo delle trattative.

Peskov: Gli europei non riescono a prendere decisioni tempestive a causa delle divisioni

Le divisioni tra gli europei impediscono di prendere decisioni tempestive, rallentando ogni cosa, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al corrispondente di Vesti.

“Semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in tempi brevi perché sono divisi. Questo rallenta tutto. Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino. La stessa posizione è stata espressa dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Lavrov: La posizione dell’UE di escludere gli interessi della Russia non porta da nessuna parte

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che l’appello della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un cessate il fuoco prima dei colloqui sull’Ucraina non porta da nessuna parte.

“L’appello di Ursula von der Leyen a un cessate il fuoco prima di qualsiasi discussione sulla sicurezza europea è un approccio assolutamente senza via d’uscita. Lo stesso vale per la dichiarazione di Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, secondo cui non sosterranno un accordo che tenga conto degli interessi della Russia. Spero che tutti lo capiscano”, ha affermato in un’intervista a Vesti.

Tutti i partecipanti ai colloqui di Abu Dhabi li considerano positivamente

Tutti i partecipanti ai colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi li hanno visti in modo positivo, tranne Volodymyr Zelensky, che “gioca costantemente ai suoi giochini”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Le valutazioni sono state positive. Non sto prendendo in considerazione Zelensky. Lui gioca costantemente una partita tutta sua. Ma i suoi negoziatori, a quanto pare, si sono concentrati su discussioni sostanziali”, ha detto Lavrov al corrispondente di Vesti.

Intanto è stato confermato l’incontro trilaterale tra i presidenti di Russia, Cina e Stati Uniti, Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump per cercare una via d’uscita dal conflitto in Ucraina. Il meeting si terrà a Shenzen il prossimo 19 novembre.