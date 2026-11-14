Scandalo Ndivia, le dimissioni del ceo Jensen Huang tra passioni e spionaggio

Scoppia lo scandalo Nvidia, colosso dei microchip grafici e processori, mandando in tilt il mondo della tecnologia globale e facendo bruciare in borsa molti miliardi di dollari, con azionisti miliardari che si ritrovano oggi nella posizione di ex. Una storia curiosa quando drammatica che per certi versi fa venire in mente lo scandalo Lehman Brothers del 2008, da cui derivò una crisi finanziaria globale.

Tutto per una spy story nata dietro passioni, misteri e sospetti di spionaggio industriale.

Il caso ruota attorno alle dimissioni del co-fondatore e storico amministratore delegato Jensen Huang, avvenute nel novembre 2026 dopo 33 anni. La vicenda intreccia relazioni extraconiugali, appunto sospetti di spionaggio internazionale legati alla Cina che si trasformano in questioni di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti.

Le origini del caso e i sospetti di spionaggio

Alla fine di ottobre 2026, un’inchiesta del New York Times rivela che Jensen Huang ha avuto una relazione extraconiugale con Alice Huang, cittadina cinese ed ex dirigente della società di infrastrutture per l’intelligenza artificiale Megaspeed International, con sede a Singapore.

I timori dell’intelligence statunitense. Secondo i servizi segreti americani, Alice Huang sarebbe stata reclutata dal Ministero della Sicurezza dello Stato cinese per ottenere informazioni riservate e influenzare il CEO di Nvidia. L’obiettivo presunto era spingere Huang a fare pressioni sull’amministrazione di Donald Trump per ammorbidire i divieti sulle esportazioni di chip avanzati verso Pechino.

Il ruolo di Megaspeed. La società per cui lavorava la donna (che ha lasciato l’incarico nell’agosto 2025) ha acquistato quasi 5 miliardi di dollari in hardware da Nvidia. Megaspeed è ora sotto inchiesta negli Stati Uniti e a Singapore con l’accusa di aver contrabbandato in Cina oltre 240.000 chip soggetti a restrizioni tramite società di comodo.

La seconda relazione e le dimissioni

L’ammissione iniziale. L’8 novembre 2026, Jensen Huang invia una lettera ai dipendenti in cui ammette l’infedeltà e chiede scusa alla famiglia. Il consiglio di amministrazione di Nvidia avvia un’indagine interna indipendente, pur ribadendo inizialmente la propria fiducia nel manager.

Il colpo di grazia. L’11 novembre emerge la notizia di una seconda relazione extraconiugale, questa volta con una dirigente interna di Nvidia che rispondeva direttamente a lui.

L’uscita di scena. La violazione delle norme interne di governance rende insostenibile la posizione del fondatore. Il consiglio di amministrazione accetta le sue dimissioni con effetto immediato da CEO, presidente e membro del board. La direttrice finanziaria Colette Kress viene nominata amministratrice delegata ad interim.

Le conseguenze politiche, finanziarie e legali

Indagini del Congresso e class action. Tre commissioni della Camera e la Commissione Bancaria del Senato statunitense hanno convocato Jensen Huang a testimoniare a porte chiuse. Contemporaneamente, alcuni azionisti hanno avviato una class action contro l’azienda e l’ex CEO.

Nessuna prova definitiva sullo spionaggio. Il Dipartimento di Giustizia americano (tramite il procuratore generale Todd Blanche) e fonti dell’intelligence citate dalla CNN hanno successivamente precisato che, al momento, non ci sono prove conclusive che dimostrino che Alice Huang abbia effettivamente agito come spia o che siano stati sottratti segreti industriali.

Reazioni dei mercati e della politica. La crisi ha provocato un forte calo del titolo Nvidia in borsa, bruciando decine di miliardi di dollari di capitalizzazione. Sul fronte politico e imprenditoriale si sono registrate reazioni contrastanti: Donald Trump ha rivelato di aver telefonato a Huang prima delle dimissioni per esortarlo a non mollare, mentre Elon Musk ha lanciato una petizione online per chiedere il reintegro del fondatore, raccogliendo oltre 130.000 firme in due giorni.

I particolari della scandalo Nvidia

La caduta del re dei microchip: così uno scandalo tra spie e relazioni segrete ha travolto Jensen Huang e Nvidia

Per trentatré anni ha incarnato l’ascesa inarrestabile della Silicon Valley, trasformando un’azienda di schede grafiche per videogiochi nel motore pulsante della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Ma nel giro di appena due settimane, l’impero costruito da Jensen Huang ha subito il contraccolpo più violento della sua storia, culminato nelle dimissioni immediate del suo storico amministratore delegato. Una vicenda che mescola intrecci sentimentali, sospetti di spionaggio internazionale e timori per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il sospetto di Pechino e il caso Megaspeed

Tutto ha inizio alla fine di ottobre, quando un’inchiesta del New York Times squarcia il velo sulla vita privata del sessantatreenne fondatore di Nvidia. Il quotidiano rivela una relazione extraconiugale tra Huang e Alice Huang, cittadina cinese ed ex dirigente di Megaspeed International, società di infrastrutture per l’intelligenza artificiale con sede a Singapore.

Quella che poteva apparire come una semplice vicenda personale assume subito i contorni di un caso geopolitico. Secondo fonti dell’intelligence statunitense, la donna sarebbe stata reclutata dal Ministero della Sicurezza dello Stato di Pechino con l’obiettivo di avvicinare il manager, carpire informazioni riservate e influenzarne le scelte strategiche. L’intento presunto era spingere il numero uno di Nvidia a fare pressioni sull’amministrazione di Donald Trump per allentare i rigidi divieti sull’esportazione di semiconduttori avanzati verso la Cina. A rendere il quadro ancora più opaco c’è il ruolo della stessa Megaspeed: l’azienda, che ha acquistato quasi cinque miliardi di dollari di hardware Nvidia, è attualmente sotto inchiesta negli Stati Uniti e a Singapore per il presunto contrabbando in Cina di oltre 240.000 chip soggetti a restrizioni, trasferiti tramite una rete di società di comodo.

La seconda relazione e il crollo

In un primo momento, Huang tenta di arginare la tempesta. L’8 novembre invia una lettera ai dipendenti in cui ammette la relazione con l’ex dirigente di Megaspeed e chiede pubblicamente scusa alla propria famiglia. Il consiglio di amministrazione di Nvidia avvia un’indagine interna indipendente, ma rinnova la fiducia al suo fondatore.

La tregua dura appena tre giorni. L’11 novembre emerge infatti una seconda relazione extraconiugale, questa volta con una dirigente interna di Nvidia che rispondeva direttamente al CEO. È il colpo di grazia. La palese violazione delle norme interne di governance rende insostenibile la permanenza di Huang ai vertici del gruppo. Il consiglio di amministrazione accetta le sue dimissioni con effetto immediato da amministratore delegato, presidente e membro del board, affidando la guida dell’azienda ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress.

Il terremoto a Wall Street e i veleni politici

La notizia dell’uscita di scena dell’uomo simbolo dell’intelligenza artificiale ha innescato un’ondata di vendite a Wall Street, bruciando in poche ore decine di miliardi di dollari di capitalizzazione e alimentando l’incertezza sul futuro della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.

Sul fronte giudiziario e istituzionale, il caso resta aperto su più tavoli. Tre commissioni della Camera e la Commissione Bancaria del Senato statunitense hanno convocato Huang a testimoniare a porte chiuse, mentre diversi azionisti hanno già avviato una class action contro l’azienda e l’ex CEO. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia americano e fonti dell’intelligence citate dalla CNN hanno ridimensionato, almeno per ora, l’allarme spionaggio, precisando che non esistono prove definitive che dimostrino il furto di segreti industriali o il coinvolgimento diretto della donna in attività di intelligence per conto di Pechino.

La vicenda ha infine spaccato il mondo politico e imprenditoriale americano. Il presidente Donald Trump ha rivelato di aver telefonato personalmente a Huang prima delle dimissioni per esortarlo a non cedere alle pressioni. Sulla stessa linea si è schierato Elon Musk, che ha lanciato una petizione online per chiedere il reintegro del fondatore di Nvidia, superando in quarantotto ore le 130.000 adesioni. Un sostegno clamoroso che però, al momento, non basta a ricucire lo strappo nel consiglio di amministrazione del colosso dei chip, chiamato ora alla sfida più difficile: dimostrare di poter guidare il futuro dell’intelligenza artificiale anche senza il suo creatore.