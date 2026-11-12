Cavalli invadono l’autostrada nel Vibonese, intervento di Anas e Forze dell’ordine per allontanarli

Momenti di sorpresa e qualche inevitabile rallentamento questa mattina nel Vibonese lungo l’autostrada, all’altezza dello svincolo di Rosarno, nei pressi del bivio di Mileto, dove alcuni cavalli sono stati avvistati mentre si trovavano sulla carreggiata, in mezzo al traffico veicolare.

A segnalare l’insolita presenza è stata Mariangela Preta, archeologa e direttrice del Polo museale di Soriano Calabro, che transitando ha notato gli animali vagare pericolosamente sulla sede stradale.

I cavalli sono stati scortati da alcuni mezzi dell’Anas, intervenuti per scongiurare possibili incidenti e mettere in sicurezza il tratto interessato.

La circolazione ha subito qualche rallentamento, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi provveduto a ricondurre gli animali verso percorsi più congeniali, allontanandoli dalla carreggiata e mettendoli in sicurezza.